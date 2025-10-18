search
Sâmbătă, 18 Octombrie 2025
Jaqueline Cristian, atât de aproape. Românca a ratat calificarea în finala de la Osaka, în fața unei jucătoare de 18 ani

Jaqueline Cristian nu s-a putut impune în semifinalele turneului WTA 250 de la Osaka, fiind învinsă de Tereza Valentova (locul 78 WTA) și ratând, astfel, calificarea în finală.

Jaqueline Cristian, eliminată de la Osaka Foto/EPA
Jaqueline Cristian, eliminată de la Osaka Foto/EPA

România, care avea două jucătoare în penultimul act, nu va avea nicio reprezentantă în ultimul meci al competiției. Sorana Cîrstea a ratat, de asemenea, calificarea în finală.

Partida, care a durat două ore și 43 de minute, a început cu trei break-uri consecutive, iar Jaqueline a preluat inițial conducerea, ajungând la 3-1 după ce și-a câștigat propriul serviciu.

Valentova a revenit rapid și a egalat la 3-3, dar românca a reușit să se desprindă din nou, conducând cu 5-3. La 5-4, Jaqueline a servit pentru set, însă cehoaica a reușit să-l prelungescă, schimbând dinamica jocului. Tereza Valentova a egalat la 5 și a trecut din nou în avantaj, 6-5, dar Jaqueline Cristian a reușit să ducă setul în tiebreak, câștigând clar cu 7-3.

Cehoaica a luat avânt în setul trei

În setul secund, partida a rămas echilibrată la început, ambele jucătoare câștigând pe rând game-urile de serviciu. La 2-2, Valentova a realizat primul break și, după ce și-a câștigat următorul game pe serviciu, s-a desprins pe tabelă.

Jaqueline Cristian a reușit să egaleze la 4-4 în setul decisiv, însă Tereza Valentova a câștigat următoarele două game-uri și a preluat conducerea. Cehoaica a început setul trei foarte bine, conducând rapid cu 2-0.

Ulterior, partida s-a echilibrat, fiecare jucătoare câștigând pe rând game-urile de serviciu în următoarele șase game-uri. Din păcate, Jaqueline nu a mai putut recupera break-ul pierdut la începutul setului.

La 3-5, Valentova a câștigat din nou pe serviciul româncei, încheind meciul și calificându-se în finală la doar 18 ani, într-un turneu WTA de la Osaka.

RISING STAR 🌟18-year-old Tereza Valentova comes back to beat Cristian over three sets in Osaka 💪#JapanOpen pic.twitter.com/Z8dV58dUAq

— wta (@WTA) October 18, 2025

În marea finală, Leylah Fernandez vs. Tereza Valentova

Leylah Fernandez (locul 27 WTA) a învins-o pe Sorana Cîrstea în această dimineață, cu scorul de 1-6, 6-2, 4-6, după aproape două ore de joc, eliminând-o din turneul de la Osaka.

Finala competiției, ce se va juca între Tereza Valentova și Leylah Fernandez, este programată pentru mâine dimineață.

