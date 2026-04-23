Jaqueline Cristian, nervi de oțel și braț de fier la Madrid. A întors un meci care părea pierdut și o provoacă pe temuta Sabalenka

Jaqueline Cristian (27 de ani, 33 WTA) a făcut astăzi un meci mare la turneul de tenis de la Madrid, unde s-a calificat în turul al treilea ca urmare a succesului obținut în fața ucrainencei Yuliia Starodubtseva, scor 3-6, 7-6 (5), 6-4. Românca a salvat trei mingi de meci și bate la porțile Top 30 WTA.

Meciul a durat trei ore și șapte minute, iar sportiva din România a revenit spectaculos, după ce a salvat trei mingi de meci în setul secund, la scorul de 6-5 pentru adversară.

Rivala a servit pentru meci și a avut 40-15, însă Jaqueline Cristian a salvat două mingi de meci consecutive. A mai anulat încă una, apoi a reușit break-ul care a împins actul secund în tie-break, câștigat cu 7-5. Setul decisiv a fost controlat de „Jaq”.

În clasamentul LIVE, Jaqueline Cristian a urcat până pe locul 28, cu 1437 de puncte. În runda a treia, Jaqueline Cristian o va întâlni pe câștigătoarea partidei dintre Aryna Sabalenka și Peyton Stearns.

Liderul mondial pornește ca mare favorită. Dacă duelul cu Sabalenka se va confirma, ar fi a doua confruntare directă dintre cele două. Prima a avut loc recent la Indian Wells Open, când bielorusa s-a impus cu 6-4, 6-1.

Pentru traseul avut la Madrid, Cristian și-a asigurat un premiu în valoare de 54.110€ și 65 de puncte WTA.