Jaqueline Cristian, „executată" de Sabalenka la Madrid. Set de coșmar pentru jucătoarea noastră

Cele trei reprezentate ale României la Madrid Open au avut parte de cei mai tari adversari la turneul spaniol. Ieri, Gabriela Ruse s-a înclinat în fața numărului 2 mondial, Elena Rybakina, astăzi Jaqueline Cristian a pierdut în fața liderului clasamentului WTA, Aryna Sabalenka, urmând ca mâine Sorana Cîrstea să dea piept cu Coco Gauff, a treia jucătoare a lumii.

Jaqueline Cristian și-a încordat degeaba mușchii în fața Arynei Sabalenka. Foto Hepta
Jaqueline Cristian și-a încordat degeaba mușchii în fața Arynei Sabalenka. Foto Hepta

Jaqueline Cristian, a 29-a favorită a turneului WTA 1000 de la Madrid, a cedat clar în fața bielorusei Aryna Sabalenka. Tripla campioană a competiției iberice, în 2021, 2023 și 2025, s-a impus în doar o oră și 25 de minute în fața româncei. Primul set nu a avut istoric, liderul mondial desprinzându-se rapid la 5-0. După 1-6 în prima manșă, Jaq a echilibrat partida în setul 2, ținându-se de adversara sa până la 4-4. Sabalekna a făcut break, apoi a servit pentru meci, obținând a doua victorie din tot atâtea întâlniri în fața jucătoarei noastre.

Mâine intră pe teren Sorana Cîrstea, care are o misiune infernală în fața lui Coco Gauff, locul 3 mondial. Partida este programată de la ora 12, ora României.

