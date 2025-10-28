search
Inter, în stare de șoc. Portarul de rezervă al milanezilor a omorât un bătrân în vârstă de 81 de ani

Publicat:
Ultima actualizare:

Al doilea portar al echipei de fotbal Inter Milano, Martinez, 27 de ani, a lovit cu mașina un bărbat în vârstă de 81 de ani aflat într-un scaun cu rotile. Omul a decedat.

Josep Martinez
Josep Martinez

Conform unei reconstituiri inițiale a accidentului, victima ar fi schimbat brusc direcția, probabil din cauza unei boli. Conferința de presă a lui Cristian Chivu a fost anulată din cauza doliuului.

Un accident rutier tragic a avut loc în dimineața zilei de marți, 28 octombrie. La ora 9:43, pe Via Bergamo în Fenegrò, în provincia Como, lângă Appiano Gentile, un bărbat în vârstă de 81 de ani aflat într-un scaun cu rotile electric a fost lovit de o mașină. Șoferul mașinii era al doilea portar al echipei Inter Milano, Josep Martinez.

În ciuda intervenției serviciilor de urgență, seniorul a fost declarat decedat la fața locului. Martinez nu a fost rănit, dar era în stare de șoc. Se efectuează anchete pentru a reconstitui accidentul și a stabili orice răspundere.

Bărbatul din scaunul cu rotile ar fi schimbat brusc direcția, posibil din cauza unei boli, blocând calea vehiculului condus de fotbalist. O persoană a susținut că l-a văzut pe bărbatul din scaunul cu rotile înaintând nesigur pe drum, cu puțin timp înainte de accident. Drumul pe care s-a produs accidentul are o bandă în fiecare sens și alte două benzi înguste marcate cu o linie galbenă continuă de o parte și de alta.

În semn de doliu, Inter Milano a decis să anuleze conferința de presă a lui Chivu, programată pentru ora locală 14:00, un cea mai târziu în România. 

În etapa a 9-a din Serie A, Inter are meci acasă, mâine, cu Fiorentina, de la ora 21:45.

