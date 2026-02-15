Video Italia a luat foc și îl acuză pe Chivu că a câștigat cu ajutorul arbitrului. Meciul Inter - Juventus schimbă regulile în Serie A

Este iureș în Italia, după partida de fotbal Inter Milano - Juventus Torino 3-2, de sâmbătă seară, contând pentru etapa a 25-a a Serie A.

Faza care a încins spiritele s-a petrecut în minutul 42, când „centralul„ Federico La Penna l-a eliminat pe francezul Pierre Kalulu. Oaspeții au fost nevoiți să joace o repriză în 10 oameni. S-a intrat la pauză cu scorul de 1-1. Jucătorul de la Juve a primit două cartonașe galbene, unul în minutul 32.

Publicația italiană „La Gazzetta dello Sport” a scris că primul cartonaș a fost „exagerat”, iar al doilea - „absurd”. Al doilea „galben” a fost acordat după o mână întinsă de Kalulu, ca un fel de barieră, în direcția lui Alessandro Bastoni, care plecase pe un contraatac.

S-a stabilit că Bastoni a simulat, nefiind atins de adversar. „Gazzetta” i-a acordat arbitrului Federico La Penna nota 4, iar „Bătrâna Doamnă” se consideră furată. Inter a câștigat cu un gol în ultimul minut.

Chivu, acuzat de lipsă de fair-play

Gianluca Rocchi, cel care face delegările arbitrilor în Italia, a fost ferm: centralul a greșit. „Suntem foarte dezamăgiți de incident: pentru decizia lui La Penna, care a fost în mod clar incorectă și va fi suspendat pentru o perioadă lungă de timp, dar și pentru faptul că nu am putut folosi VAR pentru a o rectifica”, a spus Gianluca Rocchi, potrivit agenției de știri ANSA.

Federația speră la o schimbare de protocol, astfel încât astfel de momente să poată fi revăzute de sistemul VAR, pentru a se putea reveni asupra deciziilor. În faza respectivă nu a fost vorba despre un cartonaș roșu acordat direct, acesta fiind motivul în care VAR-ul nu a fost consultat.

La rândul lui, Cristian Chivu (45 de ani), antrenorul milanezilor, este acuzat de lipsă de fair-play, întrucât n-a fost obiectiv în analiza situației și a spus că jucătorul său a fost atins.

Pe lista celor care l-au contestat sunt Alex Del Piero, fost căpitan la Juve, și Massimo Ambrosini, fost căpitan la AC Milano - formația cu care Inter se luptă pentru titlu.

După 25 de etape, Inter este prima în Serie A, cu 8 puncte peste AC Milan, care are un meci în minus.