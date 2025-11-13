Istvan Kovacs ține steagul sus pentru arbitrajul românesc. „Centralul” din Carei, delegat la un meci din preliminariile CM

Arbitrul român Istvan Kovacs, 41 de ani, va conduce meciul dintre echipele Slovaciei și Irlandei de Nord, care va avea loc vineri, la Kosice (21:45), în Grupa A a preliminariilor Cupei Mondiale de fotbal din 2026, potrivit site-ului FRF.

Arbitri asistenți au fost delegați Mihai Marica și Ferencz Tunyogi, în timp ce Radu Petrescu va fi al patrulea oficial al partidei.

În camera VAR se vor afla tot reprezentanți ai României, arbitrul video Cătălin Popa și arbitrul asistent video Marcel Bîrsan.

Supervizarea arbitrajului va fi asigurată de maltezul Clayton Pisani, iar delegatul UEFA pentru acest meci ca fi ucraineanul Iuri Barbaș.

Germania conduce în grupă, cu 9 puncte (+5 la golaveraj), urmată de Slovacia, 9 puncte (+3), Irlanda de Nord, 6 puncte, Luxemburg, 0 puncte.

Kovacs este al doilea arbitru român delegat să oficieze un meci în etapa a noua a preliminariilor, după ce Horațiu Feșnic a fost anunțat la centru la meciul dintre Andorra și Albania, care are loc joi, de la ora 21:45, pe Estadi FAF din Encamp, în Grupa K.