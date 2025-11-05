search
Miercuri, 5 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Video Cu Istvan Kovacs la centru, Livepool a bătut-o pe Real Madrid. Record pentru Bayern Munchen

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Cu Istvan Kovacs la centru, Liverpool a trecut pe „Anfiled” cu 1-0 de Real Madrid, în timp ce Bayern Munchen continuă debutul perfect de sezon și a învins-o pe Paris Saint-Germain, campioana en titre, cu scorul de 2-1, marți seara, pe Parc des Princes, în etapa a 4-a a Ligii Campionilor la fotbal.

Ungurul Dominik Szoboszlai, în dialog cu Istvan Kovacs
Ungurul Dominik Szoboszlai, în dialog cu Istvan Kovacs

Bayern a stabilit cu această ocazie un nou record în cele mai importante cinci ligi europene, cu 16 victorii consecutive în debutul unui sezon.

Bavarezii au dominat autoritar prima repriză, au marcat de două ori, prin columbianul Luis Diaz (4, 32), dar au ratat și alte ocazii mari, având inclusiv o bară, prin Serge Gnabry (31).

Diaz a fost eliminat în finalul primei reprize (45+7), după un fault asupra lui Hakimi, care nu a mai putut continua jocul.

PSG, care în prima parte nu a avut decât o ocazie notabilă, prin Barcola, blocat de portarul Neuer (30), a renăscut după pauză, când a asediat poarta bavarezilor. Joao Neves (74) a marcat golul parizienilor, cu un voleu de la 6 metri, la centrarea lui Kang-in Lee, dar Neuer s-a remarcat la șutul lu Vitinha (68) și în fața lui Zaire-Emery (90).

N-a dat penalty

Pe Anfield, într-un meci arbitrat de românul Istvan Kovacs, Liverpool a întrecut-o pe Real Madrid cu 1-0, prin golul argentinianului Alexis Mac Allister (61), din centrarea lui Szoboszlai.

Portarul belgian Thibaut Courtois a fost cel mai bun om al madrilenilor, remarcându-se de două ori în fața lui Szoboszlai (27, 43), dar și la van Dijk (47) sau Ekitike (49).

În min. 33, Kovacs a fost solicitat din camera VAR pentru o fază la care Tchouameni a atins mingea cu mâna în careu, dar arbitrul român a decis că nu a fost penalty.

Real Madrid, deținătoarea recordului de trofee în competiție (15), a forțat egalarea pe final, dar nu a reușit să creeze pericol adevărat la poarta lui Mamardașivili.

Tottenham Hotspur, echipa fundașului român Radu Drăgușin, a realizat scorul serii, 4-0 cu FC Copenhaga, prin golurile marcate de Brennan Johnson (19), Wilson Odobert (51), Micky van de Ven (64) și Joao Palhinha (67). Londonezii au înscris ultimele două goluri în inferioritate numerică după eliminarea lui Johnson (57), ratând și un penalty prin Richarlison (90+2).

PSV Eindhoven, la care atacantul român Dennis Man a jucat 58 de minute, a smuls un egal la Pireu, 1-1 cu Olympiakos. Gelson Martins a marcat pentru campioana Greciei (18), iar americanul Ricardo Pepi a înscris golul oaspeților (90+3).

Juventus a fost ținută în șah de Sporting Lisabona, 1-1, la Torino. Oaspeții au marcat primii, prin Maximiliano Araujo (12), dar ''Bătrâna Doamnă'' a egalat prin Dusan Vlahovic (34).

AS Monaco a câștigat la limită în Norvegia, 1-0 cu Bodo/Glimt, meci terminat de gazde în zece oameni. Americanul Folarin Balogun a semnat victoria echipei din Principat.

Atletico Madrid a obținut o victorie muncită cu Union Saint-Gilloise, scor 3-1. Julian Alvarez, Conor Gallagher și Marcos Llorente au înscris pentru iberici, iar Ross Sykes a punctat pentru campioana Belgiei.

Rezultatele înregistrate marți

SSC Napoli - Eintracht Frankfurt 0-0

Slavia Praga - Arsenal Londra 0-3

Au marcat: Bukayo Saka 32 - penalty, Mikel Merino 46, 68.

Atletico Madrid - Union Saint-Gilloise 3-1

Au marcat: Julian Alvarez 39, Conor Gallagher 73, Marcos Llorente 90+6, respectiv Ross Sykes 80.

Bodo/Glimt - AS Monaco 0-1

A marcat: Folarin Balogun 43.

Cartonaș roșu: Jostein Gundersen (Bodo/Glimt) 81.

Juventus Torino - Sporting Lisabona 1-1

Au marcat: Dusan Vlahovic 34, respectiv Maximiliano Araujo 12.

Liverpool - Real Madrid 1-0

A marcat: Alexis Mac Allister 61.

Olympiakos Pireu - PSV Eindhoven 1-1

Au marcat: Gelson Martins 18, respectiv Ricardo Pepi 90+3.

Paris Saint-Germain - Bayern Munchen 1-2

Au marcat: Joao Neves 74, respectiv Luis Diaz 4, 32.

Cartonaș roșu: Luis Diaz (Bayern) 45+7.

Tottenham Hotspur - FC Copenhaga 4-0

Au marcat: Brennan Johnson 19, Wilson Odobert 51, Micky van de Ven 64, Joao Palhinha 67.

Richarlison (Tottenham) a ratat un penalty în min. 90+2 (bară).

Cartonaș roșu: Brennan Johnson (Tottenham) 57.

Clasament

1 Bayern Munchen 4 4 0 0 14-3 12

2 Arsenal 4 4 0 0 11-0 12

3 Paris Saint-Germain 4 3 0 1 14-5 9

4 Inter Milano 3 3 0 0 9-0 9

5 Real Madrid 4 3 0 1 8-2 9

6 Liverpool 4 3 0 1 9-4 9

7 Tottenham Hotspur 4 2 2 0 7-2 8

8 Borussia Dortmund 3 2 1 0 12-7 7

9 Manchester City 3 2 1 0 6-2 7

10 Sporting Lisabona 4 2 1 1 8-5 7

11 Newcastle United 3 2 0 1 8-2 6

12 FC Barcelona 3 2 0 1 9-4 6

13 Chelsea 3 2 0 1 7-4 6

14 Atletico Madrid 4 2 0 2 10-9 6

15 Qarabag FK 3 2 0 1 6-5 6

16 Galatasaray 3 2 0 1 5-6 6

17 PSV Eindhoven 4 1 2 1 9-7 5

18 AS Monaco 4 1 2 1 4-6 5

19 Atalanta 3 1 1 1 2-5 4

20 Eintracht Frankfurt 4 1 1 2 7-11 4

21 Napoli 4 1 1 2 4-9 4

22 Olympique Marseille 3 1 0 2 6-4 3

23 Juventus 4 0 3 1 7-8 3

24 FC Bruges 3 1 0 2 5-7 3

25 Athletic Bilbao 3 1 0 2 4-7 3

26 Union Saint-Gilloise 4 1 0 3 4-12 3

27 Bodo/Glimt 4 0 2 2 5-8 2

28 FC Pafos 3 0 2 1 1-5 2

29 Bayer Leverkusen 3 0 2 1 5-10 2

30 Slavia Praga 4 0 2 2 2-8 2

31 Olympiakos Pireu 4 0 2 2 2-9 2

32 Villarreal 3 0 1 2 2-5 1

33 FC Copenhaga 4 0 1 3 4-12 1

34 Kairat Almatî 3 0 1 2 1-9 1

35 Benfica 3 0 0 3 2-7 0

36 Ajax 3 0 0 3 1-11 0

Primele opt clasate la finalul fazei principale a competiției se vor califica direct în optimile de finală, iar formațiile clasate pe locurile 9-24 vor disputa baraje pentru accederea în optimi.

Sport

Top articole

Ghid de cumpărături

Partenerii noștri

image
Gafă mortală a armatei ucrainene. Piloți de elită au fost uciși de o rachetă balistică în timp ce erau decorați în aer liber
digi24.ro
image
Guvernul adoptă reforma administrației publice. 13.000 de angajați concediați, parlament redus la 400 de membri
stirileprotv.ro
image
Când se folosesc luminile de ceață, de fapt. Regula de aur din Codul Rutier pe care toți șoferii trebuie să o respecte
gandul.ro
image
INFOTRAFIC: Vizibilitate redusă din cauza ceții în mai multe județe ale țării
mediafax.ro
image
Vedeta sportului mondial și-a luat permisul de conducere, după ce a picat de 6 ori la proba teoretică. Acum vrea să-și cumpere o mașină de 30.000 de lire sterline
fanatik.ro
image
Trei lovituri simultane care ar putea duce Rusia spre o catastrofă economică și militară
libertatea.ro
image
Incident violent la metrou: un paznic a fost lovit cu pumnul de un călător. Poliția s-a autosesizat după ce imaginile au ajuns online
digi24.ro
image
Sfaturile fostului nutriționist al echipei naționale: cum pot bărbații controla declinul hormonal și procesul de îmbătrânire + Alimentele care ajută la menținerea unui nivel optim al testosteronului
gsp.ro
image
Aflată la mii de kilometri distanță de Florinel Coman, Ioana a luat decizia
digisport.ro
image
Procurorii DNA dinamitează o întreagă organizație PNL: Linia de foc duce direct către vârful partidului
stiripesurse.ro
image
Unui bărbat nu i-a venit să creadă ce a găsit la un second-hand cu doar 2 lei: „Mi-a căzut fața”
antena3.ro
image
Parizer, crenvurşti şi şuncă de Praga, la analize în laborator. Rezultatele sunt revoltătoare
observatornews.ro
image
Dana Nălbaru și Dragoș Bucur, probleme cu vecinii din satul în care s-au mutat: 'Există două motive de tensiune'
cancan.ro
image
FOTO. Imagini hot cu Miss Universe care a divorțat de milionarul român
prosport.ro
image
Indicatorul rutier pe care şoferii îl ignoră mereu. Ce trebuie să faci când îl vezi?
playtech.ro
image
Cel mai mare sportiv român din istorie. Topul în care Gheorghe Hagi e pe 2, iar David Popovici abia al 5-lea. Sondaj FANATIK / Inscop
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Englezii anunță: La 51 de ani, Victoria Beckham și-a schimbat numele!
digisport.ro
image
Se pregătește ceva major: Întâlnire ultra-secretă, la cel mai înalt nivel din Europa. Inclusiv telefoanele vor fi interzise
stiripesurse.ro
image
,,Nu mai rezist, salvați-mă!” Ultimele cuvinte ale lui Octav, românul care a murit în Italia, după ce a rămas blocat sub dărâmăturile turnului medieval Torre dei Conti
kanald.ro
image
Fotbalistul român pe care Viktor Orban îl numește „legenda sportului maghiar”. Cum a ajuns fostul căpitan al naționalei...
playtech.ro
image
Ea este tânăra ucisă de propriul iubit pentru că a refuzat să facă avort! A fost găsită fără suflare în mașină, cu ecografia lângă ea, la scurt timp după ce l-a anunțat despre sarcină
wowbiz.ro
image
E cutremur! Ilie Bolojan prelungeşte austeritatea în 2026: Se îngheaţă pensii, salarii şi alocaţii!
romaniatv.net
image
1.281 de lei la pensie. Cine primește și cum se calculează punctele de stabilitate
mediaflux.ro
image
Divorț surpriză! Fostul finanțator de la Dinamo s-a despărțit de fotomodelul Angela după o relație de 7 ani
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Răsturnare de situație în cazul morții Andreei Cuciuc. Ce ascundea familia? Acuzații și dezvăluiri incredibile despre moartea adolescentei la Balul Bobocilor. La ce presiuni a fost supusă familia
actualitate.net
image
Salariul pe care îl încasează un român, în Elveția: „Acum muncesc la pește congelat. 3 luni am fost în probe”. Ce cheltuieli lunare are?
click.ro
image
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
click.ro
image
Dieta lui Dan Negru, la 54 de ani: „Mă feresc de tipurile de mâncare pe care bunica mea nu le-ar recunoaște”. Ce pune, de fapt, în farfurie și cum slăbește rapid?
click.ro
Vinete, Pexels (3) jpg
Există 21 de tipuri diferite de penisuri, spun studiile. Cum să ai parte de plăcere maximă, indiferent de formă
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Racheta de croazieră Tomahawk, coșmarul planificatorilor militari sovietici (© Shutterstock)
Racheta de croazieră Tomahawk, coșmarul planificatorilor militari sovietici
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Adevărul despre relația din spatele scenei dintre Angela Similea și „Prințul șlagărelor”. Fiul compozitorului Marcel Dragomir rupe tăcerea: „Ea era ca pe un piedestal!” Ultimele lui cuvinte
image
Salariul pe care îl încasează un român, în Elveția: „Acum muncesc la pește congelat. 3 luni am fost în probe”. Ce cheltuieli lunare are?

OK! Magazine

image
Regina Letizia a uimit la cina de gală în cinstea Sultanului Omanului! Pe cap a avut tiara rusească, una dintre cele mai impunătoare bijuterii

Click! Pentru femei

image
N-a spus la nimeni, dar a suferit o depresie devastatoare. Ce simptome are acum Reese Witherspoon

Click! Sănătate

image
Cancer gastric: 5 simptome „inofensive” care nu trebuie ignorate