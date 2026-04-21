Irina Begu s-a prăbușit pe zgura de la Madrid. Românca a revenit în circuit după mai multe luni de absență

În primul tur al turneului de tenis WTA 1.000 de la Madrid, desfășurat pe zgură, Irina Begu (35 de ani) a pierdut astăzi clar meciul cu germanca Laura Siegemund (38 de ani 47 WTA). Scoasă din formă de probleme medicale, Begu ocupă doar locul 182 mondial. Pleacă acasă cu un premiu de 21.285 de euro.

Meciul cedat de Begu a durat mai puțin de o oră și umătate. Siegemund s-a impus cu 6-4, 6-0. Begu disputase ultimul meci pe 20 iulie 2025, finala turneului de la Iași. A câștigat acel meci, apoi a anunțat că își ia o pauză.

„Anul acesta m-am confruntat cu o serie de provocări legate de sănătatea şi energia mea, astfel că am realizat că trebuie să îmi ascult corpul şi să am mai multă grijă de mine”, a transmis atunci Begu.

„Nu este adio, este doar o pauză pentru a mă putea concentra pe starea mea de sănătate şi pe bunăstarea mea”, a precizase sportiva bucureșteană.

Acum, scorul meciurilor directe este 5-1 pentru Siegemund. Românca s-a impus în primul lor duel, din 2015, pe zgura de la Charleston.

Jaqueline Cristian și Sorana Cîrstea au liber în primul tur de pe tabloul principal de la Madrid, în timp ce Gabriela Ruse o va înfunta pe croata Antonia Ruzic.