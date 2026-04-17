Irina Begu revine, după 9 luni de vacanță. Ambiții mari pentru Roland Garros

La 35 de ani, Irina Begu revine în tenis, anunțându-și participarea la turneele de la Madrid și Roma. Jucătoarea de tenis nu a mai apărut pe teren din iulie 2025, când câștiga competiția găzduită de Iași, moment în care anunța că își va lua o pauză consistentă.

Irina Begu figurează pe lista de start a turneului de la Madrid, ea urmând să evolueze în zilele următoare în calificări, după ce zilele trecute se înscrisese și la Roma. "După o pauză lungă, sunt fericită să anunț că voi reveni pe teren la Madrid. Este un turneu drag sufletului meu, de care mă leagă atâtea amintiri speciale. Abia aștept turneele de la Madrid, Roma și Roland Garros", a transmis jucătoarea pe rețelele de socializare.

Ea își folosește clasamentul protejat, astfel că poate juca în calificări la Madrid Open, turneu la care a ajuns de trei ori în sferturi, în 2014, 2015 și 2023. Pe tabloul principal al competiției iberice se află alte trei românce înscrise, Sorana Cîrstea, Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse.