Ion Țiriac, de neînțeles: de la suspendare pe viață pentru sportivii dopați, la „Halep trebuia lăsată să joace”

Ion Țiriac a declarat în mai multe rânduri că el a avut contribuția cea mai mare în ce privește conturarea agențiilor anti-doping din prezent și înăsprirea pedepselor pentru sportivii depistați pozitiv cu substanțe interzise.

„Eu am fost unul din cei cinci delegați de Comitetul Olimpic Internațional, în anii '90, ca să formăm WADA (Agenția Mondială Anti-Doping). Am fost foarte interesat și foarte agresiv. Înainte să ajung la Sydney (n.r. - la Olimpiada din 2000), imediat după ce am fost ales președinte al Comitetului Olimpic Român, am făcut o lege. Pentru că eram rege în România, am făcut o lege contra Comitetului Olimpic Internațional, Bruxellesului, senatului american... care spuneau că suspendarea trebuie să fie de 2 ani, în cazul unui sportiv prins dopat. Eu am spus nu, curățați toate sertarele. O dată dacă vă prind dopați, pentru toată viața nu mai participați la Jocurile Olimpice”, a declarat Ion Țiriac în urmă cu câteva luni.

Povestea din Senatul american

Viziunea omului de afaceri s-a schimbat total peste timp. Acum, miliardarul susține, nici mai mult, nici mai puțin, că Simona Halep ar fi trebuit să fie lăsată să joace până la luarea unei decizii finale în azul de dopaj, dând exemplu un moment al cărui protagonist a fost când a participat la o ședință în Senatul amercian.

„Când George Michael era șeful Senatului, am asistat la un interviu pe care l-a avut acolo, la Capitol. M-a luat cu el și m-a așezat să stau zece minute. «Mister senator, Bill W. Clinton este acuzat de...». «Georgică, stai puțin! E adevărat. Vorbești de președinte?». «Da!». «Este și el cetățean. Toată lumea poate să acuze de ce vrei și ce nu vrei. Președintele ăsta are atât de lucru». Și Halep avea atât de lucru, să joace turnee, să se antreneze, cu sponsorii, cu astea...”, a explicat omul de afaceri.

I-ar rade de toți

Ion Țiriac și-a detaliat noua idee: „Hai să lăsăm justiția să-și facă treaba! Când o ajunge la ultimul tribunal de sentință atunci mai vorbim. Și ultimul tribunal să-i dea sentința, chit că-i președinte sau cetățean. În perioada asta trebuia s-o lăsăm să-și facă datoria. TAS e Dumnezeul, mai sus n-ai unde să ajungi. Nu poți să spui că cineva e vinovat înainte să fie declarat vinovat. Că-l declar eu, dumneata sau Vasilică. Halep trebuia lăsată să joace!”.

Chiar dacă ecourile cazului de dopaj s-au mai stins, personajul nu se împacă deloc cu modul în care a fost tratată Simona Halep de șefii tenisului mondial. Ion Țiriac crede că trebuie găsiți responsabilii și trași la răspundere. „Cu tot ce-avea ea pe masă, unii au judecat-o așa... Și îi întreb eu, pe ei cine-i judecă? Pe ăia care au găsit-o și i-au dat patru ani înainte să judece toate probele. Ar trebui să-i luăm p-ăștia de la laborator și să-i întrebăm dacă sunt normali la cap.

Nu va mai câștiga vreun Grand Slam

Și dacă-și dau seama că se joacă cu viețile unor tineri. Și-atunci cine-i de vină?! Mortul! Doar că Halep nu-i de vină!“, a declarat Ion Țiriac, pentru gsp.ro. Fostul tenismn a continuat: „Ăla care a făcut produsul trebuie să spună de ce a fost produsul contaminat. Contaminat cu energie atomică, cu ce?! Eu nu sunt în locul lui Halep, dar i-aș rade pe toți”.

Miliardarul și-a expus punctul de vedere și în ceea ce privește viitorul Simonei Halep. „Are moral, are tot ce vrei. Nu știu dacă mai are fizicul care s-o ducă... E mult mai dur acum decât acum un an și jumătate. Se schimbă tenisul pe zi ce trece. Vine tineretul din spate, care este alt animal. Este ceva ce n-ai mai văzut până acum. Cu viteza de lovire, de execuție. Că poate să devină jucătoare în primele zece, cred că da. Dar să câștige un Grand Slam mi-e greu să cred! Aș vrea să greșesc complet”, a încheiat Ion Țiriac.