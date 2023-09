Ion Țiriac își pune cenușă în cap. Cum a contribuit la suspendarea drastică a Simonei Halep

Ion Țiriac a declarat, în cadrul unui eveniment, că el a avut contribuția cea mai mare în ce privește conturarea agențiilor anti-doping din prezent și înăsprirea pedepselor pentru sportivii depistați pozitiv cu substanțe interzise. Peste ani, lucrurile s-au întors împotriva sa și favorita lui, Simona Halep, a primit o suspendarea drastică în cazul de dopaj în care a fost implicată: 4 ani.

„Eu am fost unul din cei cinci delegați de Comitetul Olimpic Internațional, în anii '90, ca să formăm WADA (Agenția Mondială Anti-Doping). Am fost foarte interesat și foarte agresiv. Înainte să ajung la Sydney (n.r. - la Olimpiada din 2000), imediat după ce am fost ales președinte al Comitetului Olimpic Român, am făcut o lege. Pentru că eram rege în România, am făcut o lege contra Comitetului Olimpic Internațional, Bruxellesului, senatului american... care spuneau că suspendarea trebuie să fie de 2 ani, în cazul unui sportiv prins dopat.

Eu am spus nu, curățați toate sertarele. O dată dacă vă prind dopați, pentru toată viața nu mai participați la Jocurile Olimpice, pentru că nu o să vă mai alegem noi, Comitetul Olimpic Român, ca reprezentanți ai noștri. Pe vremea aceea era Samaranch președinte, mare om de sport. M-a întrebat, dar nu m-a interesat de ce zicea lumea. Am făcut-o”, a spus Ion Țiriac, citat de sport.ro.

Probe manipulate în cazul Andreea Răducan

Miliardarul și-a continuat dezvăluirile: ”Eu sunt Stan-Pățitul. La Sydney, amintiți-vă că, pentru nurofen, care nu era pe lista federației internaționale, i-a luat Andreei (n.r. gimnasta Andreea Răducan) medalia și nici n-a fost suspendată. Cu toată răspunderea, am acasă formularul original prin care se demonstrează că acel test a fost manipulat. Au ajuns 62 de miligrame în laborator și s-au întors 100. Spunând treaba asta, cum e posibil să penalizezi, totuși, pe cineva, când ai văzut că proba este manipulată?

Eu am fost cel care, la WADA, a spus că un sportiv, dacă e depistat pozitiv o dată, e pozitiv. Ce înseamnă asta? Înseamnă că dacă sunt patru gangsteri și al cincilea îi bagă ceva pe gât, este pozitiv”, a declarat Ion Țiriac.

Omul de afaceri deplânge situația în care a ajuns Simona Halep. El crede că jucătoarea de tenis merită mai mult credit în România, ca recompensă pentru faptul că a făcut istorie pentru țara sa: „De la îngerul cel mai mare, uite că acum, încet-încet, lumea o acuză că e diavol. A fost numărul 1. A făcut istorie”.