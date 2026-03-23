Interul lui Chivu a uitat să câștige, iar lupta în Seria A s-a reaprins. Rivalele AC Milan și Napoli s-au apropiat amenințător de lider

În etapa a 30-a, echipa italiană de fotbal Inter Milano a remizat duminică seară, 22 martie, 1-1 cu Fiorentina, și pare într-o criză de rezultate. Deși a deschis scorul în minutul 1 prin Pio Esposito, liderul din Serie A n-a fost în stare să închidă jocul, iar Cher Ndour a egalat în minutul 77 pentru formația de pe locul 16.

Pentru Inter este al patrulea joc la rând fără victorie, după 0-0 cu Como (Cupa Italiei), 0-1 cu AC Milan, 1-1 cu Atalanta și 1-1 cu Fiorentina. Ultimul succes datează de pe 28 martie, 2-0 cu Genoa.

La Firenze, Inter nu l-a putut folosi pe argentinianul Laurtaro Martinez. Căpitanul echipei s-a accidentat pe 18 februarie, la turul cu Bodo/Glimt, din play-off-ul de Liga Campionilor.

La meciul de duminică, Chivu, eliminat la jocul cu Atalanta, n-a stat pe bancă. Echipa a fost condusă de „secundul” Kolarov.

După 30 de etape, Inter are 69 de punte și a redeschis lupta pentru titlu. În urma ei se află AC Milan, 63 de puncte, și Napoli, 62 de puncte. Mai sunt de jucat 8 etape de campionat.