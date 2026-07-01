Bastoni, jucătorul lui Chivu la Inter, audiat de procurorii din Milano. Fundașul a fost acuzat că ar fi întreținut relații intime cu o minoră

Alessandro Bastoni, fundașul central al lui Inter Milano, este vizat de o investigație a Parchetului din Milano, după ce procurorii au deschis o anchetă privind o presupusă relație cu o minoră, potrivit informațiilor publicate de La Repubblica și confirmate de Gazzetta dello Sport.

Fotbalistul italian în vârstă de 27 de ani a primit marți o notificare prin care este convocat pentru a fi audiat în perioada următoare. Conform informațiilor apărute în presa italiană, suspiciunile vizează un presupus incident petrecut la o petrecere, unde Bastoni ar fi întreținut relații intime cu o tânără despre care anchetatorii susțin că avea 17 ani la momentul respectiv.

Numele internaționalului italian apare în cadrul unei anchete mai ample, care vizează o agenție suspectată de organizarea unor evenimente și petreceri exclusiviste destinate anumitor clienți VIP. În documentele anchetei ar fi fost menționați circa 60 de fotbaliști de renume.

Potrivit informațiilor aflate în posesia anchetatorilor, investigația se bazează inclusiv pe conversații online care ar indica faptul că unul dintre organizatorii acestor evenimente l-ar fi pus pe jucător în contact cu adolescenta.

Cu toate acestea, tânăra audiată de autorități în calitate de martor ar fi negat existența unei relații cu Alessandro Bastoni, aspect care urmează să fie clarificat în cadrul anchetei.