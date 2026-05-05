Inima îi provoacă palpitații căpitanului de la Sevilla. Medicii i-au schimbat tratamentul

Antrenorul de fotbal Ștefan Iovan (65 de ani) are probleme cardiace, susține Ionel Stoica, fostul preparator fizic al Stelei.

„Ștefan Iovan vă transmite salutări. Ar fi trebuit să fie aici, cu noi, dar e la Spitalul Militar. Din păcate, stresul din ultima perioadă, i s-a schimbat și tratamentul pentru problemele cardiace, l-a cam pus pe butuci.

S-a internat, i-au făcut un set de analize, mai urmează și altele. A zis că va fi bine, își cere scuze și vă transmite toate cele bune”, a spus Ionel Stoica, la Muzeul Fotbalului, despre „Moțăței”.

„Sunt la Spitalul Militar pentru niște investigații la inimă. Nu sunt de internat. Acum mă simt bine. Trebuie ca medicii să stabilească despre ce e vorba pentru a-mi prescrie medicația necesară”, a spus Ștefan Iovan, potrivit Golazo.

Probleme de sănătate are și Dan Petrescu (58 de ani), cel care i-a luat locul lui Iovan pe banda dreaptă a apărării la Steaua.

„Într-adevăr, a fost o perioadă foarte dificilă pentru el, dar e un om puternic, prea puternic și nu o să-l doboare nimic și va reveni și mai puternic. Sunt convins!”, a spus Bogdan Mara (48 de ani), conform fanatik.ro. Mara este finul „Bursucului”.