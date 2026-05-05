Nicușor Dan i-a făcut sublocotenenți pe eroii de la Sevilla. Pe lângă decorații, Nicolae Ceaușescu le-a oferit bani, apoi le-a schimbat premiul

Administrația Prezidențială a anunțat ieri că fotbaliștii care au câștigat Cupa Campionilor Europeni la fotbal în 1986, după finala de la Sevilla, cu Barcelona, au fost decorați prin decret de șeful statului, Nicușor Dan. Joi, 7 mai, se împlinesc 40 de ani de la marea performanță.

Anghel Iordănescu, premiat de Nicolae Ceaușescu FOTO Facebook Arhivele Naționale ale României
Anghel Iordănescu, premiat de Nicolae Ceaușescu FOTO Facebook Arhivele Naționale ale României

Decret de decorare semnat de Președintele României, Nicușor Dan

Președintele României, Nicușor Dan, a semnat un decret de decorare cu prilejul celei de a 40-a aniversări de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni la Sevilla, în data de 7 mai 1986.

Astfel, dorind a-i omagia pe componenții echipei de fotbal a Clubului Sportiv al Armatei „Steaua”, care, prin obținerea uneia dintre cele mai mari performanțe din istoria sportului național, precum şi prin întreaga lor activitate în domeniu, au adus servicii deosebite României, Președintele Nicușor Dan a conferit:

Ordinul Național „Pentru Merit” în grad de Comandor domnului Iordănescu Toma Anghel;

Ordinul Național „Pentru Merit” în grad de Cavaler domnului Balint Gavril Pele-Gavril, domnului Belodedici Petru Miodrag, domnului Bölöni Ştefan Ladislau, domnului Bumbescu Mihai Adrian-Doru, domnului Iordache Constantin Vasile, domnului Iovan Pavel Ștefan, domnului Lăcătuș Mihai Marius, domnului Majearu Mihai Mihail, domnului Marinescu Mircea Ștefan-Florentin, domnului Petcu Chirea Ștefan, domnului Pistol Constantin Constantin, domnului Pițurcă Petre Victor, domnului Radu Dumitru Marin, domnului Stîngaciu Costică Dumitru, domnului Stoica Gheorghe Tudorel și domnului Weiszenbacher Ernestin Anton”, anunță Cotroceniul.

Antrenorul Emeric Ienei și eroul Helmut Duckadam, cel care a parat 4 lovituri de la 11 metri, nu mai sunt în viață.

Ordin înființat în 1921

Ideea alcătuirii unui ordin cu această denumire îi aparține regelui Ferdinand I, încă din anul 1921. Distincția, atunci, urma să se numească „Ordinul de Merit al Unirii” și avea scopul de a răsplăti meritele deosebite ale românilor care au avut o contribuție importantă la desăvârșirea unității statale.

Pe baza schițelor făcute de regale Ferdinand I, regale Carol al II-lea a instituit, prin Decretul Regal nr: 1913 din 5 iunie 1931, semnul onorific „Pentru Merit”. Acesta reprezenta o distincție personală a suveranului, care o acorda numai proprio motu (expresie din latină care se traduce prin „proprie inițiativă”, „îndemn propriu”), pentru fapte de înaltă cultură și de deosebi civism.

Prin Legea conferirii de ordine şi medalii naţionale pe timp de război (Decret Regal nr.4031/1937) cele două distincţii „Pentru Merit” sunt incluse în ierarhia celor naţionale, conferite de statul român nu de suveran, iar titulatura de „semn onorific” este preschimbată în cea de „ordin”. 

Potrivit Legii privind sistemul naţional de decoraţii al României nr. 29 din 2000, Ordinul Naţional „Pentru Merit” este reinstituit şi este plasat ierarhic sub „Serviciul Credincios”. Ordinul are însemne deosebite pentru civili şi pentru militari, precum şi „de război”.  Gradul de Cavaler al Ordinului „Pentru Merit" este egal cu gradul de Cavaler al ordinelor: Meritul Agricol, Meritul Cultural, Meritul Industrial şi Comercial, Meritul pentru Învăţământ, Meritul Sanitar, Virtutea Militară de pace, Virtutea Aeronautică de pace şi Virtutea Maritimă de pace şi clasa a III-a a Ordinului Meritul Sportiv.

Cavalerii ordinelor sunt asimilaţi gradelor militare şi beneficiază de onoruri militare. Ordinul „Pentru Merit, gradul de Cavaler” este asimilat gradului de sublocotenent.

Premiați de Ceaușescu

Documente inedite şi mai multe fotografii de la ceremonia de premiere organizată după ce echipa Steaua Bucureşti a câştigat Cupa Campionilor Europeni, în 7 mai 1986, au fost date publicităţii de Arhivele Naţionale ale României. 

Mesajul clubului pentru care Duckadam a câștigat Cupa Campionilor Europei

Arhivele Naţionale ale României au prezentat în anul 2022, la 36 ani de la cea mai frumoasă victorie obţinută de un club românesc de fotbal, mărturii de la evenimentul organizat pe 12 mai.

La 7 mai 1986, Steaua Bucureşti a câştigat Cupa Campionilor Europeni, pe stadionul „Ramon Sanchez Pizjuan” din Sevilia, după ce a învins în finală pe FC Barcelona cu scorul de 2-0. În acest context este memorabilă apărarea loviturilor de pedeapsă consecutive de către portarul stelist Helmut Duckadam şi marcarea golurilor de către Marius Lăcătuş şi Gavrilă Pele Balint“, notează sursa menţionată. 

La cinci zile de la cea mai mare victorie din istoria clubului de fotbal Steaua Bucureşti, fotbaliştii, antrenorii şi membrii staff-ului au fost invitaţi la sala Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România pentru premiere. 

La ceremonie au participat preşedintele Nicolae Ceauşescu şi unele dintre personalităţile politice ale vremii, alături de reprezentanţi ai altor cluburi din Capitală. 

Echipei de fotbal i-a fost decernat Ordinul Steaua Republicii Socialiste România Clasa I, titularilor şi antrenorilor li s-a conferit Meritul Sportiv Clasa I, iar rezervelor şi celorlalţi membri din staff li s-a conferit Meritul Sportiv Clasa a II-a. 

Nicolae Ceauşescu: „Nu e suficient să câștigi locul I“

„După acordarea acestor distincţii, conform protocolului, s-au rostit discursuri şi s-au ciocnit cupe de şampanie. În cadrul discursului său, Nicolae Ceauşescu arăta că „nu e suficient să câştigi locul I, trebuie ca în continuare prin întreaga activitate să demonstrezi că nu a fost ceva accidental şi că a fost rezultatul unei înalte pregătiri”. 

Conform documentelor de asemenea prezentate, pentru fiecare jucător s-a propus acordarea unei prime variind între 20.000 şi 30.000 lei, în funcţie de contribuţia fiecăruia. 

Ulterior, premiul a fost schimbat şi jucătorii au primit câte o maşină de teren Aro din parcul auto al Armatei. Aceste maşini au fost vândute ulterior cu sume ce au variat între 220.000 şi 250.000 lei“, mai menţionează sursa citată. 

UEFA a lăsat-o cu buza umflată pe FCSB, „deposedând-o” de Cupa Campionilor Europeni. Litigiul privind palmaresul glorios, tranșat în favoarea CSA Steaua

Performanța, dedicată aniversării PCR

Printre documentele prezentate de Arhivele Naţionale se regăseşte şi o notă (ANR, SANIC, fond CC al PCR-Propagandă şi Agitaţie, dosarul 40/1986, fila 4) întocmită, în 8 mai 1986, de Consiliul Naţional pentru Educaţie Fizică şi Spot cu privire la premierea fotbaliştilor şi a tehnicienilor care i-au pregătit. 

Conform acestei note, rezultatele bune obţinute se datorau „condiţiilor create de partidul şi statul nostru pentru dezvoltarea activităţii de educaţiei fizică şi sport, a grijei deosebite acordate acesteia personal de tovarăşul Nicolae Ceauşescu, secretarul general al partidului, preşedintele Republicii Socialiste România“. Mai mult, „cel mai prestigios rezultat obţinut de fotbalul românesc“ este dedicat „celei de a 65-a aniversări a Partidului Comunist Român“.

În notă se menţionează că performanţa deosebită, care a avut „un larg ecou internaţional“, a condus la realizarea unui venit de 7.659.033 lei de la întâlnirile organizate în ţară, precum şi peste 350.000 $ x 12,50 lei/$, adică 4.375.000 lei în finala de la Sevilla.

Având în vedere valoarea rezultatului, cât şi veniturile realizate, propunem să se aprobe premierea sportivilor şi tehnicienilor care i-au pregătit, cu câte un premiu individual între 20.000 lei şi 30.000 leinet, diferenţiat în raport de contribuţia fiecăruia la obţinerea acestui rezultat“, se încheia nota semnată de preşedintele Consiliului Naţional pentru Educaţie Fizică şi Sport, Haralambie Alexa.

