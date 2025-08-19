Mașinile, interzise în București în ultima zi a lunii august. O competiție de ciclism cucerește orașul

Informații importante despre desfășurarea L’Etape România by Tour de France în Capitală, pe 31 august.

Pe 31 august, Bucureștiul va fi „închis pentru mașini, deschis pentru bicicliști”, iar evenimentul va bloca temporar traficul pe artere importante ale orașului, în intervalul 07:00 - 14:00.

Vor fi închise circulației următoarele străzi și artere din București: Bulevardul Unirii, Bulevardul Mircea Vodă, Splaiul Unirii pe sensul către București, Bulevardul Decebal, Bulevardul Basarabia, Calea Victoriei, Bulevardul Regina Elisabeta, Bulevardul Schitu Măgureanu, străzile Știrbei Vodă și Ion Câmpineanu, Șoseaua Kiseleff, străzile Buzești, Berzei, Vasile Pârvan, Bogdan Petriceicu Hașdeu și Bulevardul Libertății.

Organizatorii și Poliția Rutieră colaborează pentru a identifica cele mai bune trasee ocolitoare.

Aflat la a patra ediție, evenimentul aduce în România spiritul inconfundabil al Tour de France și promite o zi memorabilă pentru peste 2.500 de participanți, susținuți de mii de spectatori, prieteni și familii.