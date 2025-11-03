Un fost mare fotbalist se declară umilit după ce a fost pus să se descalțe la aeroport. „Nici mirosul picioarelor nu mai contează”

Marcel Pușcaș a avut o reacție dură pe rețelele sociale, după ce fostul conducător al lui FC U Craiova a fost pus să se descalțe la aeroport.

Fostul fotbalist Marcel Pușcaș spune că a avut parte de un moment stânjenitor în momentul în care se pregătea să plece din țară, de pe Aeroportul Otopeni.

Lui Pușcaș i s-a cerut să se descalțe înainte de a trece prin filtrul de securitate, iar el a considerat acțiunea ca o exagerare. Într-o postare pe Facebook, fostul fotbalist spune că s-a simțit umilit de către angajați.

„LA AEROPORTUL OTOPENI,

DESCĂLȚAAAREA!!!

Fac parte din rândul celor 3 miliarde de “zburători” anual din lume, puși să se descalțe în aeroporturi în numele “antiterorismului”!

E umilitor, dar planeta e fericită!

Oare cine a decis prosteala, dacă tot ai trecut printr-un detector? Nici măcar eventualul miros al picioarelor nu mai contează”, a scris Marcel Pușcaș, pe Facebook.

Fost fotbalist la Steaua și la Rapid, apoi contracandidat al lui Mircea Sandu și ulterior al lui Răzvan Burleanu la șefia FRF, Marcel Pușcaș (64 de ani) este activ politic pe rețelele de socializare iar opiniile sale sunt deseori contondente.

În luna mai, cu puțin timp înainte de alegerile prezidențiale, l-a jignit pe cel care avea să devină președintele României, Nicușor Dan, distribuind o fotografie falsă cu o diplomă de Bacalaureat atribuită matematicianului.