Încă o viață pierdută în timpul protestelor sângeroase din Iran. Decesul fostului portar al naționalei a fost confirmat

Mohammad Hajipour, în vârstă de 43 de ani și fost portar al echipei naționale de fotbal pe plajă a Iranului, se numără printre victimele protestelor anti-guvernamentale care zguduie țara.

Hajipour a fost ucis în seara zilei de 8 ianuarie, în orașul Rasht, în timpul demonstrațiilor împotriva regimului.

Autoritățile au impus ca predarea corpului familiei să fie condiționată de înregistrarea morții ca urmare a unui accident de circulație, în certificatul oficial de deces. Recent, Hajipour își reînnoise contractul cu clubul Shahin Khoshkebijar, potrivit handsoffcain.info. Decesul său a fost confirmat și de Beach Soccer Worldwide (BSWW), organizația recunoscută de FIFA care promovează fotbalul pe plajă la nivel mondial.

Nu a fost singurul tânăr sportiv ucis în timpul protestelor. Rebin Moradi, un fotbalist de 17 ani considerat unul dintre cei mai promițători jucători din Iran, a fost împușcat de forțele de ordine. Familia sa a aflat vestea abia după patru zile, dar încă nu i-a fost restituit trupul neînsuflețit, potrivit hangaw.net.

Protestele au izbucnit pe 28 decembrie, ca reacție la criza economică, și s-au extins rapid în întreaga țară, transformându-se în demonstrații masive prin care oamenii cer sfârșitul conducerii autoritare.