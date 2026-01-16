search
Vineri, 16 Ianuarie 2026
„Un masacru!”. Trei fotbaliști morți în valul de proteste din Iran. Tăcerea FIFA, condamnată cu fermitate

Publicat:

Trei fotbaliști din Iran au murit în timpul protestelor care au început la sfârșitul lunii decembrie, potrivit presei și organizațiilor pentru drepturile omului. Decesele au stârnit critici puternice, inclusiv față de FIFA, și au reaprins discuțiile despre violența forțelor de ordine împotriva oamenilor care protestează pașnic, conform Euronews.

Trei fotbaliști au fost uciși în timpul protestelor Foto/AFP
Trei fotbaliști au fost uciși în timpul protestelor Foto/AFP

Protestele au început pe 28 decembrie, când comercianți dintr-un mare centru comercial din Teheran au ieșit în stradă nemulțumiți de scumpirea rapidă a alimentelor, cauzată de inflația mare. Mișcarea s-a răspândit rapid în mai multe orașe, iar autoritățile au intervenit violent.

Organizațiile independente spun că numărul persoanelor ucise continuă să crească și avertizează că aceste proteste ar putea deveni unele dintre cele mai sângeroase din ultimele decenii.

Printre victime se află Mojtaba Torshiz, fost fotbalist la cluburi precum Tractor Tabriz, Nassaji Mazandaran și Fajr Sepasi Shiraz. El și soția sa au fost împușcați mortal în orașul Qaemshahr, din nordul Iranului.

Fotbaliști tineri uciși în timpul protestelor din Iran

Autoritățile iraniene nu au explicat oficial cum au murit unii dintre fotbaliștii vizați de proteste. Surse neoficiale spun că Mojtaba Torshiz și soția sa au fost împușcați de forțele de securitate. Cuplul avea doi copii, iar martorii susțin că femeia a supraviețuit în primă instanță, fiind rănită grav.

Printre victime se află și Rebin Moradi, un adolescent de doar 17 ani, jucător la echipa de tineret a clubului Saipa. Tatăl său a declarat că fiul a fost împușcat din spate, glonțul traversându-i pieptul. De asemenea, Amir Mohammad Kouhkan, portar și antrenor de futsal, a fost ucis prin împușcare în provincia Fars.

Foto/Captură Platforma X
Foto/Captură Platforma X

Critici dure la adresa FIFA pentru lipsa reacției

Fostul căpitan al naționalei Iranului, Masoud Shojaei, a criticat FIFA pentru, forul abținându-se din a reacționa după moartea fotbaliștilor în timpul protestelor. El a întrebat, prin intermediul aplipe Instagram când va lua forul mondial vreo măsură pentru a proteja sportivii.

Saeid Mahmoudizad Azari, fost director în mai multe cluburi iraniene, a numit situația „un masacru” și a acuzat guvernul că etichetează protestatarii drept „teroriști” pentru a justifica violența împotriva lor.

Organizațiile pentru drepturile omului cer anchete independente, sub supraveghere internațională, pentru a afla cine este vinovat de moartea manifestanților, inclusiv a sportivilor și a copiilor. Deși autoritățile neagă amploarea violențelor, sursele independente vorbesc despre mii de morți și despre blocarea internetului, pentru a împiedica oamenii să transmită informații din zonele afectate.

