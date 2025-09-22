search
Luni, 22 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

În timpul vieții, „Flocea” a „înfiat” o persoană din Piatra-Neamț. Antrenorul decedat joi avea un „copil de suflet” cu doi ani mai mic decât el

0
0
Publicat:

Fostul antrenor Florin Marin, trecut ca fotbalist pe la Rapid (1972-1976) și pe la Steaua (1976-1984), a decedat joi, la vârsta de 72 de ani, și a lăsat în urmă amintiri frumoase pe la echipele pe care le-a pregătit.

Florin Marin, stânga, și „fiul” său, Gelu Crăcană FOTO Facebook Gelu Crăcană
Florin Marin, stânga, și „fiul” său, Gelu Crăcană FOTO Facebook Gelu Crăcană

Dacă printre suporteri a trecut drept un personaj fără charismă, morocănos, iar pentru presă a fost chiar un personaj nesuferit, fiind criticat pentru blaturile din Cooperativa care truca rezultatele în fotbalul românesc, pentru cei apropiați, Florin Marin, înmormântat ieri la biserica romano-catolică Cioplea, a fost un înger păzitor. Există mărturii care arată că a avut grijă de colaboratori ca de ochii din cap.

Gelu Crăcană (70 de ani), fost magaziner la Ceahlăul Piatra-Neamț, este unul care regretă puternic dispariția celui poreclit „Flocea”. A fost atât de legat de tehnician încât i-a trecut numele acestuia la rubrica „tată” din „buletin”, pe care o avea necompletată. Practic, a fost „înfiat” de antrenor, fără ca acesta să-și ofere acordul.

A fost un gest simbolic din partea nemțeanului, o modalitate de a-și prezenta recunoștință, care însă nu atrage efecte juridice privind moștenirea. De altfel, copilul biologic al lui „Flocea”, Dorian Marin, a jucat o perioadă fotbal la Ceahlăul, fără să iasă în evidență.

„Pentru mine, a fost ca un tată”

Omul Flocea a ținut la colaboratorii de la Ceahlăul. Ne plătea cu dolari, ca să muncim la echipă. Ne certa, dar ne și plătea din banii lui. Avea un obicei... Chiar dacă făceai treabă bună (ca magaziner), te certa și spunea că poți face mai mult pentru jucători.

Pentru cei din club, conducerea, erai egal cu zero, dar pentru el erai OK. Te premia cu dolari, asta însemna că erai apreciat, cel puțin de el. De multe ori, cedam nervos, la câtă muncă era, dar pe neașteptate apărea el: „lasă, tată, eu vă consider ai mei, apreciez mult munca voastră”. El ne lua în cantonamente, fie în țară, fie în Ungaria, împotriva deciziei lui Gheorghe Ștefan (patronul clubului): „lasă, tată, le plătesc eu șederea. Am nevoie de ei, sunt ai mei, cu ei lucrez”, îi zicea lui Pinalti.

Datorită felului în care s-a comportat cu mine, mi-a venit ideea să-l trec pe buletin, ca și tată. Nu mai am acel document, dar sunt destui care l-au văzut. În acel an, 1996, când a venit la Ceahlăul, datorită lui am cumpărat mașina de la Pinalti. La vremea respectivă, i-am dat pe Dacie suma de 1.000 de lei. Când am ridicat covorul de la pedale era toată găurită în podea, dar asta e altă poveste. Pentru mine, Flocea a fost ca un tată. Eu am trăit fără tată, până la el nu am pronunțat acest cuvânt, având în vedere că am fost un copil din flori”.

Crăcană povește un episod din colaborarea cu fostul antrenor: „Am pus pariu cu el că, dacă vine la miezul nopții, mă găsește la club uscând echipamentul pentru antrenamentul de a doua zi. S-a ținut de cuvânt și în una de zile m-a verificat. A bătut la ușă și i-am deschis. Mi-a zis: „bravo, tată, ia de aici 200 de dolari, ești de-al meu”. Așa se comporta cu cei care îl ajutau”, rememorează Crăcană pentru „Adevăul”.

L-a învățat fotbal pe Moți

Pe lângă familia îndurerată a fostului antrenor, la slujba de înmormântare de ieri au participat și foști elevi și prieteni din fotbal ai lui Florin Marin.

A fost un antrenor și un om extraordinar. Din păcate, asta e viața. Mergem înainte, rămânem cu amintirile frumoase pe care le-am trăit alături de el. Am lucrat foarte mult alături de el, și la echipa națională de tineret, și la Dinamo.

A fost un antrenor extraordinar. Mie, sincer, mi-a marcat cariera. Am avut foarte multe lucruri de învățat de la el, atât la fotbal, cât și în viață. Nea Florin Marin a fost antrenorul care m-a învățat fotbal”, a declarat Cosmin Moți, vizibil afectat de decesul fostului său antrenor de la Dinamo.

Sport

Top articole

Partenerii noștri

image
EXCLUSIV De ce se tem politicienii să facă o lege pentru pregătirea populației de război. Explicațiile unui general: Coaliția a greșit
digi24.ro
image
Alertă în Marea Baltică. Germania a trimis două avioane de luptă să intercepteze o aeronavă rusească
stirileprotv.ro
image
Cumnatul lui Tzancă Uraganu, MĂCELĂRIT pe modelul „Craiova”. Bătălia s-a produs chiar în fața unui hotel important din București
gandul.ro
image
Părinții sunt revoltați: Meta folosește fotografii cu eleve în reclame destinate bărbaților
mediafax.ro
image
Cine deține hotelul de lux din Capitală unde se întâlneau mercenarii lui Potra. Cum erau tratați oamenii din slujba lui Călin Georgescu
fanatik.ro
image
Răsturnare de situație. Românii preferă AUR, dar partidul lui George Simion începe să scadă. Cum stau PSD, PNL și USR – Sondaj CURS
libertatea.ro
image
VIDEO Momentul emoționant în care un nepalez se întoarce acasă, după patru ani de muncă în România. „Știm și noi cum e să fii departe”
digi24.ro
image
Gigi Nețoiu, detalii tulburătoare după moartea lui Florin Marin: „Am încercat să-l ajut, dar nu a vrut să mai trăiască”
gsp.ro
image
Cel mai bun! Ce a făcut Ianis Hagi la primul meci ca titular în Turcia + Nota primită la final
digisport.ro
image
SONDAJ CURS Măsurile de austeritate și tensiunile erodează partidele coaliției. AUR capitalizează din opoziție, dar nu convinge
stiripesurse.ro
image
Aceasta e cea mai rezistentă creatură din lume. Supraviețuieste în orice scenariu: arsă la 150°C, înghețată și chiar și în spațiu
antena3.ro
image
Statul face economii din concediile medicale. După trei luni de controale, doctorii sunt mai prudenţi
observatornews.ro
image
E scandal în lumea medicală! Colegiul Medicilor dă de pământ cu Mihaela Bilic: 'Sunt pur și simplu eronate'
cancan.ro
image
FOTO. Fiica lui Ion Țiriac, apariție în bikini. Moştenitoarea imperiului s-a distrat de minune: „Uite, mamă!”
prosport.ro
image
Cât te costă întreținerea unei case la curte față de un apartament: calcule pe facturi și cheltuieli ascunse
playtech.ro
image
Patru zodii au stea în frunte de pe 22 septembrie după ora 22.00. Dumnezeu le pune mâna-n cap acestor nativi și le aduce noroc din plin, dar și șanse unice
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Ilie Dumitrescu a pus un pariu în direct, încă din etapa a zecea: "Ăsta va fi! Vă dau scris"
digisport.ro
image
Demisie de răsunet din AUR: Mă delimitez total de George Simion! Ne-a vândut pe toți
stiripesurse.ro
image
El este Daniel, românul găsit mort în grădina locuinței sale din Italia. Descoperirea a fost făcută chiar de soția lui
kanald.ro
image
Cât te costă întreținerea unei case la curte față de un apartament: calcule pe facturi și cheltuieli ascunse
playtech.ro
image
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
wowbiz.ro
image
Lovitură dură pentru un milion de pensionari. Ruşine naţională!
romaniatv.net
image
Se dau 500 de lei cadou pentru pensionari! Cum poți primi banii
mediaflux.ro
image
Gigi Nețoiu, detalii tulburătoare după moartea lui Florin Marin: „Am încercat să-l ajut, dar nu a vrut să mai trăiască”
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Descinderi DIICOT la Motru: tânăr de 30 de ani, prins cu saci de cannabis și plantație în serele părinților din Samarinești
actualitate.net
image
Tendința de toamnă 2025 pe care nu o poți ignora. Pantalonii maro înlocuiesc blugii
click.ro
image
Mihai Bendeac, destăinuiri despre viața amoroasă. De câți ani nu a mai ieșit actorul la o întâlnire romantică: „Îmi place foarte mult să fiu singur”
click.ro
image
Marea tristețe a lui Irinel Columbeanu, după ce Irinuca a defilat pe podiumul de modă, fără știrea lui: „Vrea s-o vadă medic, nu fotomodel, ca mama ei”
click.ro
Melania Kate Camilla colaj getty images jpg
Fermecată de Kate Middleton, Melania Trump a avut o atitudine flagrant diferită față de Regina Camilla
okmagazine.ro
5d4028e1 ac61 4f09 9503 2c7d9c392c4c jpg
Eclipsa solară din 21 septembrie 2025 deschide un nou capitol pentru fiecare semn zodiacal
clickpentrufemei.ro
Portretul lui Peter Paul Rubens (© Royal Collection / Wikimedia Commons)
Un tablou de Rubens, dispărut timp de peste 400 de ani, descoperit la Paris
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Jurnalistul Charlie Ottley a dezvăluit ce apreciază la țara noastră: „Unul dintre principalele puncte forte”. Ce expresii românești îl amuză
image
Tendința de toamnă 2025 pe care nu o poți ignora. Pantalonii maro înlocuiesc blugii

OK! Magazine

image
Fermecată de Kate Middleton, Melania Trump a avut o atitudine flagrant diferită față de Regina Camilla

Click! Pentru femei

image
Eclipsa solară din 21 septembrie 2025 deschide un nou capitol pentru fiecare semn zodiacal

Click! Sănătate

image
Test de personalitate: Care sunt adevăratele tale nevoi?