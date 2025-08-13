A murit Toader Șteț, antrenorul născut în Maramureș, dar care a scris istorie pentru echipe din Moldova

Toader „Tedy” Șteț, antrenor care a activat la nivel de Divizia A la formații precum Onești, Ceahlăul și Bacău, a decedat la vârsta de 70 de ani.

Anunțul privind dispariția lui Șteț a fost făcut pe Facebook de un fost colaborator, Gelu Crăcană.

„TOADER ȘTEȚ- A PĂRĂSIT ACEASTĂ LUME DEFINITIV!

Originar din Maramureș, de lângă Sighet, (Săpânța) dar stabilit cu mulți ani în urmă la Buhuși, a fost contactat de conducerea Ceahlăului în anul 1992. Șteț a fost unul dintre puținii oameni care chiar au crezut că visul Nemțenilor, acela ca FC Ceahlăul Piatra Neamț să joace pe cea mai mare scenă fotbalistică a țării. Nemțenii care au trăit pe viu acel episod al promovării, își amintesc cu nostalgie de sărbătoarea ce a cuprins întreg orașul. Toader Șteț, ne-a părăsit definitiv, un om modest și extrem de muncitor, să-i mulțumim pentru visul frumos pe care l-am trăit pe viu și datorită lui, pe Borzogheanul nostru drag! În anul 2007, a fost solicitat să se ocupe de reorganizarea activităţi Centrului de Copii şi Juniori a clubului pietrean. „La început mi-a fost greu pentru că era o muncă total diferită de antrenorat. Trebuie să ai chemare, să fii şi un bun psiholog şi pedagog, să fii pasionat de lucrul cu tinerii”.

În anul 2016 este chemat de noua conducere a ACSM. Ceahlăul: ant. liga 5...., ant. liga 4...., ant. liga 3.

Asta denotă că a iubit orașul Piatra Neamț, dar, și echipa de fotbal Ceahlăul.

DUMNEZEU să vă ierte dl. profesor!”.

Născut la Săpânța

De numele lui Șteș se leagă cea mai mare performanță a fotbalului din Onești, promovarea în Divizia A (1998).

Născut la Săpânța (Maramureș) Ștet a jucat fotbal, în tinerețe, la grupările Minerul Motru, Dinamo Timișoara, Letea Bacău și CSM Borzești. La 29 de ani, când nu renunțase încă la cariera de jucător, i-a fost oferită oportunitatea de a prelua rolul de antrenor.

Pe baza carnetului de antrenor primit odată cu titlul de licență la absolvirea Institutului de educație fizică și sport din Bacău, Toader Șteț a fost solicitat să se ocupe de pregătirea echipei CSM Borzești.

„Eram încă jucător activ la acea grupare. La primul moment am crezut că e vorba de o glumă, să-i pregătesc pe cei care îmi erau colegi de vestiar! Însă, pentru că plecase de puțin timp Sdrobiș de la echipă, am fost nevoit să accept. În plus, propunerea venise drept o sarcină de partid. Mai erau trei-patru etape până la final și mi-am spus că nu ar fi rău să încerc, măcar. După ce am obținut două victorii în campionat, șefii de la club erau hotărâți să nu mai aducă alt antrenor. <Ce ne trebuie altul când avem unul, chiar bun, în curtea noastră?!>”, își amintea în urmă cu câțiva ani Toader Șteț.