Alianța Hagi-FRF, contestată de un fost selecționer al României: „Am o dezamăgire totală față de Generația de Aur”

Comitetul Executiv al FRF de mâine l-ar putea vota pe Gică Hagi (61 de ani) drept noul selecționer al României. „Regele” ar reveni pe banca tricolorilor după 25 de ani, timp în care a câștigat două titluri, cu Viitorul/Farul, și o Cupă a Turciei, cu Galatasaray. Jurnalistul Ovidiu Ioanițoaia susține că Hagi i-a mărturisit că este decis să-i preia pe tricolori, urmând să lucreze la lot cu fiul său, Ianis (27 de ani).

Alipirea numelui Hagi de actuala conducere a FRF nu este o operațiune naturală, susține fostul internațional Cornel Dinu. Cel mai mare fotbalist român s-a aflat în tabăra cumnatului său, Gică Popescu (58 de ani), încarcerat în 2014 și aflat în situația de a nu mai putea concura la alegeri. Apoi, Hagi a trecut în „oastea” lui Ionuț Lupescu, atunci când a acesta a luptat pentru șefia FRF contra aceluiași Burleanu.

Cornel Dinu (77 de ani) susține că Gică Hagi nu avea niciun motiv să i se alăture lui Răzvan Burleanu (41 deani).

„Convingerea mea este categorică. Mie, dacă mi-ar da 100.000 de euro pe lună, nu aș lucra în actuala federație cu Burleanu. Convingerea mea este că stăm foarte prost în posibilitățile de a produce jucători de nivel internațional.

Selecționer este Gică Hagi, dar am crezut că există o anumită frăție a celor care au jucat în Generația de Aur și că stau deoparte, indiferent de devotamentul pe care îl au față de echipa națională, de o federație condusă de acest măscărici care este Burleanu.

Ce a făcut la ultima Adunare Generală, la alegeri, este inadmisibil. Nu are nicio legătură cu fotbalul. Am o dezamăgire totală față de Generația de Aur, cu excepția prietenului și copilului meu, Ionuț Lupescu.

Cred că există o anumită barieră morală și nu era normal ca Gică Hagi…pentru ce a pățit Gică Popescu, băgat în închisoare pentru a nu fi un obstacol pentru corporatist. Gică Popescu a ajuns în pușcărie și a fost o nedreptate groaznică”, a spus Cornel Dinu pentru Fanatik.

Cornel Dinu a fost selecționerul României în perioada 1992-1993. A fost alungat după eșecul de la Kosive, 2-5 cu Cehoslovacia.