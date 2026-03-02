Șeful Pentagonului ține luni o conferință de presă, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu

Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, va susține o conferință de presă luni dimineață, prima a unui oficial american de rang înalt de la începutul operațiunii militare americano-israeliene împotriva Iranului.

Conferința de presă va avea loc luni la ora locală 8:00 (13:00 GMT), a anunțat Pentagonul duminică pe X.

Şeful Statului Major interarme, Dan Caine, va participa şi el, potrivit aceleiaşi surse.

Aceasta va fi prima conferinţă de presă susţinută de un oficial de rang înalt din administraţia Trump de la începutul războiului, notează Agerpres.

Pe de altă parte, Pete Hegseth va merge marţi în Congres împreună cu secretarul de stat Marco Rubio pentru a-i informa pe parlamentari despre desfăşurarea operaţiunii militare împotriva Iranului, a anunţat Casa Albă duminică.

Opoziţia democrată s-a plâns că nu a fost consultată înainte de începerea operaţiunii.