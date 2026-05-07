Bătaie la Real Madrid. Valverde a refuzat să dea mâna cu Tchouameni și a ieșit „șifonat” de la vestiare

Echipa de fotbal Real Madrid stă pe un butoi cu pulbere. Două încăierări au avut loc în două zile între francezul Aurelien Tchouameni și uruguayanul Federico Valverde, cel din urmă ajungând la spital.

„Cel mai grav incident văzut vreodată în Valdebebas”, scrie ziarul spaniol „Marca” despre ce s-a întâmplat în cantonamentul celor de la Real Madrid, acolo unde subiectul Mbappe i-a înfuriat pe fani (francezul a petrecut cu prietena, deși este în perioada de recuperare).

Potrivit unor surse din vestiarul lui Blancos, Valverde ar fi refuzat să-i strângă mâna coechipierului său, înainte de antrenamentul de astăzi dimineață, făcând atmosfera foarte apăsătoare.

Tensiunile au atins cote maxime în vestiar, unde a izbucnit o încăierare în care au fost implicate mai multe persoane. Sud-americanul s-a ales cu o leziune facială.

Surse interne indică faptul că ciocnirile din timpul antrenamentului, în special din partea jucătorului uruguayan, au fost atât de dure încât francezul și-a pierdut cumpătul. Gravitatea incidentului, relatează ziarul madrilen, a determinat o ședință de urgență în vestiar, la care a participat José Ángel Sánchez (mâna dreaptă a președintelui Florentino Perez), și deschiderea procedurilor disciplinare împotriva ambilor jucători. Întreaga echipă a participat la întâlnire.

Potrivit ziarului madrilen, AS, antrenorul Alvaro Arbeloa l-a însoțit pe Valverde la spital. Uruguayanul a avut nevoie de copci, pentru a-i închide rana de pe față.