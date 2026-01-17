search
Hotărâte radicală, după ce FCSB a fost umilită de FC Argeș. Gigi Becali și-a anunțat retragerea. „Scapă lumea de mine!”

0
0
Publicat:

FC Argeș a produs surpriza și a învins-o pe FCSB cu 1-0, iar reacția lui Gigi Becali (67 de ani) nu a întârziat să apară.Vizibil iritat, acesta a criticat dur evoluția jucătorilor lui Elias Charalambous la Mioveni și a anunțat că va renunța la aparițiile publice dacă FCSB nu va prinde play-off-ul.

Gigi Becali, nervos după FC Argeș-FCSB 1-0 Foto/Facebook
Gigi Becali, nervos după FC Argeș-FCSB 1-0 Foto/Facebook

Becali a admis că poartă și el o parte din vină, reproșându-și că nu a intervenit mai rapid cu schimbarea lui Vlad Chiricheș. În același timp, l-a pus la zid pe Florin Tănase pentru eroarea decisivă de la faza golului, când pasa trimisă către Toma a declanșat contraatacul care a dus la reușita argeșenilor.

„Dacă nu intrăm în play-off, vă promit!”

Cu toate acestea, în ciuda înfrângerii, finanțatorul roș-albaștrilor nu și-a pierdut optimismul și este convins că FCSB are resursele necesare pentru a rămâne în frunte și a-și păstra titlul de campioană.

„Tănase nu a intrat, nu a fost, i-a fost frică, nu știu, de gazon, nu a pus piciorul decisiv să rămână mingea la el, prea lejer. Cum să mă aștept la așa ceva? Nu am cum să mă aștept… golul ăsta e și al lui Târnovanu, să știți, eu așa cred. Pentru ce să pasăm… nu știu cine i-a pasat lui Toma, cu om pe el. Păi, Toma e fotbalist ca să îi dai pas cu om pe el? Tănase nu ai cum, el a pasat.

Ce a venit de pe bancă, Thiam, Miculescu, nimic. Poate îmi reproșez că trebuia schimbat Chiricheș, deși nu a jucat rău, dar nu mai este, mai ales pe un așa teren. Eu nu trebuie să mai vorbesc acum, până nu ajung în play-off. Dacă nu intrăm în play-off vă promit că nu mai vorbesc, scapă lumea de mine.

„Sunt vrăjeli, minciuni!”

Sunt unii care nu mă suportă toată ziua, eu din bun-simț intru, să nu vă refuz, dar e cazul să mă retrag de la TV, echipa nu mă avantajează. Și acum eu cred că luăm titlul, dar ca să nu par nebun în fața oamenilor… ar trebui să tac, dar eu cred că luăm titlul.

Așa sunt eu, așa cred eu, ăsta e fundamentul meu, îi bat pe toți, sunt numărul 1. Bîrligea nu era genul de om care să rateze, are o lejeritate, e adevărat că se luptă, dar parcă se crede prea fotbalist, de asta ratează el. Nu e interesată nicio echipă, sunt vrăjeli, minciuni, nu e interesată nicio echipă.

Cum să iei bani pe Toma? Doamne ferește, cum să cred așa ceva?! Ne vom folosi de el, dar dacă vrei să iei bani pe Toma, în situația asta, el e cu capul în jos, el trebuie să țină mingea, să i-o dea lui Tănase să o bage în poartă. Nu pot să zic că echipa nu a luptat, Chiricheș are o lentoare, el trebuia să pună piciorul acolo, să facă ceva!, a spus Gigi Becali, conform Prima Sport.

