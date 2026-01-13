search
Marți, 13 Ianuarie 2026
Adevărul
FCSB transferă un fotbalist din Țara Sfântă. „Am ajuns să iubesc poporul evreu”

După fundașul centrl portughez Andre Duarte (28 de ani), campioana FCSB a anunțat astăzi doua sosire. Este vorba despre un mijlocaș central, încoluitor pentru Adrian Șut (26 de ani) plecat la Al Ain, în fotbalul arab.

Vin întăriri la campioana României FOTO Facebook
Vin întăriri la campioana României FOTO Facebook

Gigi Becali (67 de ani), patronul de la FCSB, a anunțat că s-a înțeles cu mijlocașul Ofri Arad, 27 de ani, plecat iarna aceasta de la Kairat Almaty.

Arad a jucat în Champions League în acest sezon cu campioana din Kazahstan. A bifat 4 partide în grupa unică UCL și a marcat un gol, cu Inter. Israelianul e cotat la 1,2 milioane de euro și va semna cu FCSB din postura de jucător liber de contract.

Ne-am și înțeles cu Arad. El a trimis o ofertă. Noi am trimis o contraofertă și a spus ok. Am trimis contractul să-l semneze și să fie vizita medicală făcută și atât. Aici o face, în țară. A terminat cu ei, nu mai e la echipă. Nu are cum să fie gata pentru meciul cu Argeș.

De când am început să citesc despre poporul evreu, am ajuns să iubesc poporul evreu. Am vrut să am un evreu în echipă. Pe mine nu m-a convins, habar n-am, dar MM a spus că e fotbalist bun, bun. Nu doar bun. Ci bun, bun. Dacă MM spune bun, bun, chiar e. Are și fizic. A zis MM că îi trebuie o lună de pregătire”, a declarat Gigi Becali, la Digi Sport 1.

Suma de transfer este de 400.000 de euro.

În acest sezon, Arad a marcat pentru Kairat pe „Giuseppe Meazza”, în Champions League, la victoria lui Inter cu 2-1 în fața echipei din Almaty. Ofri are 10 meciuri și în naționala Israelului, pentru care nu a jucat, însă, împotriva României, în preliminariile EURO 2024.

Înlocuitorul lui Șut, experiență bogată în cupele europene. Arad are 27 de meciuri în carieră în cupele europene. De 8 ori a evoluat în preliminariile Europa League, o dată în preliminariile Conference, de 4 ori în grupele Conference.

Mijlocașul a jucat și 8 meciuri în preliminariile Champions League. În grupele UCL a bifat 6 partide, 4 pentru Kairat și două pentru Maccabi.

La FCSB mai sunt 3 mijlocași centrali în lot: Mihai Lixandru, Baba Alhassan și Vlad Chiricheș. Cel mai probabil, perechea de închizători de la roș-albaștri va fi formată din Lixandru și Arad.

