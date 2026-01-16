FCSB, înfrângere în „bătălia pentru play-off”. Nou-promovata FC Argeș i-a luat 6 puncte, fără gol primit

După câteva săptămâni de pregătire și declarații pompoase, campioana FCSB se arată mai nepregătită ca oricând. Patronul Gigi Becali declara că echipa va câștiga toate meciurile până la finalul sezonului, însă roș-albaștrii s-au înecat încă de la prima partidă a anului.

În „bătălia pentru play-off”, FCSB a clacat pe terenul înghețat de la Mioveni, iar FC Argeş a luat o opțiune importantă pentru menținerea între primele 6 echipe din Superliga. Unicul gol al partidei a fost reuşit de Yanis Pîrvu (28), din pasa lui Robert Moldoveanu, după o intercepţie reuşită de Jakov Blagaic la centrul terenului în fața micuțului Mihai Toma.

FCSB, o singură șansă mare de gol

Campioana a avut o ocazie mare de egalare, prin Daniel Bîrligea (39), dar acesta a ratat singur cu portarul David Lazar. În rest, doar o dominare sterilă, astfel că perioada de invincibilitate a roș-albaștrilor s-a oprit la opt etape.

Chiar dacă este nou-promovată pe prima scenă a fotbalului românesc, FC Argeş a avut ac de cojocul campioanei. „Violeții”, care învinseseră și la București (2-0), au satisfacția că au luat 6 puncte celor de la FCSB, dar și că nu au primit vreun gol de la Tănase și compania.

FC Argeş - FCSB 1-0 (1-0)

Stadion Orăşenesc - Mioveni

A marcat: Pîrvu (28).