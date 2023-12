Halep, interviu incendiar în Paris Match: „Mouratoglou și echipa mi-au distrus cariera de 25 de ani“

Simona Halep (32 de ani) face valuri din nou! Paris Match a publicat, astăzi dimineață, un mic articol despre interviul realizat cu fosta ocupantă a locului 1 mondial. Dialogul, în versiunea integrală, e disponibil doar pentru plătitorii de abonamente online.

„Adevărul“ a reușit să parcurgă versiunea integrală a interviului din Paris Match. Care poate fi citită în rândurile de mai jos. De precizat că jurnalistul Alexandre Ferret e cel care a discutat, pe larg, cu „Simo“ despre cazul de dopaj care i-a adus o suspendare de 4 ani.

Paris Match, un interviu-eveniment cu Simona Halep

Acuzată de dopaj și suspendată până în 2026, jucătoarea de tenis, Simona Halep, vorbește în exclusivitate pentru Paris Match. Ea oferă versiunea ei în această poveste și speră că ea va fi auzită, în sfârșit, de autoritățile pentru sport.

Sancționată cu o suspendare de 4 ani, după un test pozitiv, fosta ocupantă a locului 1 WTA insistă că e nevinovată. Și e pregătită pentru luptă cu orice preț. Jucătoarea din România, cu două trofee de Grand Slam în palmares, nu crede că e încheiată cariera ei. A fost nevoită să ia o pauză, începând cu octombrie 2022, după un test pozitiv pentru Roxadustat, o substanță care combate anemia. Apărarea ei e bazată pe contaminarea unui supliment cu colagen, având în vedere valorile foarte mici care au fost depistate. Iar raportul experților confirmă această variantă (Nota Adevărul: Raportul experților ITIA și Sport Resolutions a respins această variantă).

În luna februarie, campioana din tenis își va afla sentința finală după audierile de la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne (Nota Adevărul: pe 7-9 februarie sunt doar audierile. Verdictul final poate veni, după câteva zile sau câteva luni).

Interviul cu Paris Match s-a desfășurat pe terasa hotelului unde a stat Simona Halep, la Paris, pe data de 12 decembrie 2023. O vedetă adorată la ea în țară, Simona savurează faptul că poate trece neobservată la Paris.

Paris Match: Ai fost suspendată 4 ani pentru consum de Roxadustat. Cum s-a întâmplat asta?

Simona Halep: Echipa mea a recomandat să iau un supliment cu colagen. Am ținut cont de recomandarea lor și, ulterior, s-a dovedit că suplimentul era contaminat cu colagen. Această situație a fost cauzată de faptul că, în locul în care a fost produs acest supliment cu colagen, a existat o contaminare cu o substanță interzisă care n-avea ce căuta acolo.

Și totuși puteai beneficia de efectele ei (n.r. – Roxadustat)...

Nivelul găsit în testul meu de urină, pe 29 august 2022, e mult prea mic pentru ca randamentul meu să fie îmbunătățit. Mai ales că, în ziua respectivă, Roxadustat nu apare și în testul meu de sânge. Cu trei zile înainte, pe 26 august, ambele teste, de urină și de sânge, au fost negative. Și n-am mai avut vreun test pozitiv după cel de urină de pe 29 august. Contaminarea nu e sub semnul îndoielii, iar noi am susținut acest lucru în tribunal. (Nota Adevărul: Tribunalul Sport Resolutions a ajuns la concluzia că valorile din testul Simonei au fost atât de mari, încât nu doar contaminarea unui supliment cu Roxadustat putea justifica ce s-a găsit în testul ei de urină).

Ai mai luat colagen în trecut?

Niciodată. A fost pentru prima dată și nu știam brandul care a fost ales de echipa mea.

E vina echipei?

Un sportiv profesionist e înconjurat de oameni care trebuie să aibă grijă de el, de sănătatea lui, și să-l facă să dea un randament mai bun. Mi-am pus mereu încrederea totală în oamenii cu care am lucrat. Nu sportivul de performanță trebuie să verifice ce conține un supliment.

Ai început să lucrezi cu Patrick Mouratoglou în aprilie 2022 și, patru luni mai târziu, ai avut un test pozitiv. În luna noiembrie, el a publicat un clip în care și-a asumat responsabilitatea, explicând că el a venit cu propunerea folosirii suplimentului cu colagen. Tu dai vina pe el?

Sunt sigură că ce s-a întâmplat n-a fost cu intenție și sunt recunoscătoare că el și-a recunoscut greșeala, care e și greșeala echipei. Da. Ei sunt cei care mi-au dat acest supliment. Și din cauza acestei greșeli, greșeala lor de fapt, eu sunt singura persoană care plătește prețul: o carieră de 25 de ani distrusă!

Mai ții legătura cu Patrick Mouratoglou?

N-am mai avut nicio legătură de câteva luni. Și nici nu m-am mai antrenat la Academia Mouratoglou de anul trecut. Nu mai lucrăm împreună.

Numeroase analize au dovedit că sunt multe suplimente contaminate cu substanțe interzise care prezintă riscul apariției unui test pozitiv.

Nu știam asta și o asemenea informație te pună pe gânduri! Riscul e foarte mare. Noi n-avem laboratoare mobile, astfel încât să testăm suplimentele pe care le luăm, de-a lungul anului.

Să presupunem că vei primi un verdict favorabil (Nota Adevărul: la TAS), o să mai iei astfel de suplimente?

A fost pentru prima dată când am luat colagen și nu voi mai lua niciodată așa ceva! Până la acest caz, luam doar minerale și vitamine în cantități foarte mici.

Ultimul tău meci datează din 29 august 2022, ziua testului tău pozitiv pentru Roxadustat. Ai avut și alte teste de atunci?

Bineînțeles. După ce am fost suspendată, în mod provizoriu, în septembrie 2022, am tot fost testată. Aproximativ, o dată la 10 zile. Apoi, din ce în ce mai puțin. Ultimul meu test antidoping a fost, probabil, în aprilie sau mai. Totuși, trebuie să le comunic agenților WADA (n.r. – Agenția Mondială Antidoping) unde mă aflu în fiecare zi. E obligatorie treaba asta, în cazul în care ei vor dori să mă testeze, fără să fiu anunțată înainte. Mă pun la dispoziția lor cu plăcere.

Care e starea ta mentală?

E o perioadă foarte complicată. Mă lupt de peste un an pentru a-mi salva reputația, onoarea. Sunt nevinovată și sigură că voi reuși. Am încredere în Justiție și n-am de gând să renunț.

Din punct de vedere fizic, cum stai?

Mă antrenez în continuare, pregătindu-mi revenirea pe teren. Pentru moment, n-am un staff, așa că mă antrenez singură, la București. Chiar dacă e foarte greu să te motivezi, atunci când n-ai o perspectivă sportivă și nici vreo idee despre ce îți rezervă viitorul.

Când jucai în turnee, erai însoțită de un psiholog pentru a-ți gestiona emoțiile. Ai vorbit cu un psiholog și în această perioadă pentru a discuta despre ce ți se întâmplă?

Ținem legătura. Ceea ce mă ajută să rămân calmă și să-mi țin starea de anxietate sub control. La modul general, oricând e foarte bine să vorbești cu cineva. Te ajută să te mai descarci, să accepți ce se întâmplă. Chiar dacă, în cazul meu, eu sunt victima unei nedreptăți. Știu că n-am greșit cu nimic și n-am de ce să fiu supărată pe mine. Văzând lucrurile așa, mai scap de insomnie. Pentru că am avut perioade în care nu puteam să dorm. Aveam atacuri de panică. Eu eram copleșită de emoții și când jucam în turnee. Simțeam un gol în stomac. De când am primit această suspendare, trăiesc fiecare zi cu durere și anxietate. Chiar dacă, astăzi, situația e un pic mai bună.

La fel ca Ilie Năstase și Nadia Comăneci ești o vedetă în România. 15.000 de oameni s-au adunat pe Arena Națională, ca să-ți celebreze victoria la French Open 2018. Cum a reacționat lumea de acasă la vestea suspendării tale?

Nimeni nu mă critică pentru nimic. Sprijinul oamenilor a fost peste așteptările mele. Am primit mii de mesaje din partea oamenilor care vor să mă vadă pe teren. Simt prezența acestor oameni alături de mine în lupta mea pentru adevăr. Acești oameni nu cred, în niciun moment, că eu puteam să fac ceva greșit. Ceea ce înseamnă enorm pentru mine, la fel ca mesajele de susținere pe care le primesc din partea adversarelor cu care m-am confruntat în circuit. E cel mai frumos lucru pentru mine! Îmi dovedește că, cei care mă cunosc, știu că n-am trădat valorile tenisului. Am respectat acest sport în toată viața mea.

Ai câștigat Roland Garros la junioare în 2008 și apoi, după 10 ani, ai câștigat și primul tău titlu major. În vară, Jocurile Olimpice se țin aici (n.r. – la Paris). Te gândești la ele?

Desigur. Există o foarte mică posibilitate să reușesc să joc aici. Așa că, eu cred în această posibilitate și fac tot ce se poate. La 32 de ani, acest gând îmi dă motivație să merg mai departe. Dar nu totul depinde de mine. Dar, indiferent de ce se va întâmpla, eu voi fi aici. În cel mai rău caz, în calitate de spectator. Pentru că va fi ceva magic. Iubesc Parisul. E orașul în care, dincolo de succesul meu sportiv, mă simt bine. Mereu am savurat plimbările de aici. Iubesc arhitectura, oamenii și energia transmisă de acest oraș.

Dacă suspendarea ta de 4 ani va rămâne în vigoare, îți vei anunța retragerea sau vei reveni pe teren în 2026?

Prefer să nu mă gândesc la cel mai negru scenariu. Ar fi un dezastru. Mai ales că, dacă va fi menținută sancțiunea, nu o să știu ce se va întâmpla în următorii trei ani, cum se va schimba condiția mea fizică. Visul meu e să mă întorc, indiferent de vârstă. Un lucru e cert: Vreau să stabilesc eu cum îmi voi încheia cariera și nu vreau ca acest lucru să se întâmple în altă parte decât pe teren. Cred că, având în vedere munca depusă în toți acești ani, merit acest lucru.