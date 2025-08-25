search
Luni, 25 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Strategia unui fost deputat pentru a evita scumpirile: „Nu-i lăsați să vă ia banii munciți"

0
0
Publicat:

Românii devin din ce în ce mai precauți din cauza scumpirilor anunțate prin pachetele 1 și 2 de măsuri, unii reușind să pună ceva bani deoparte pentru „zile negre”, alții făcând plăți în avans ca într-un cont de economii.

Doi tineri calculează facturile în bucătărie
Românii devin din ce în ce mai precauți din cauza scumpirilor. Foto arhivă

Fie că vorbim de plata facturilor la energie electrică, pentru care s-a renunțat la prețul plafonat, fie că vorbim de facturile de internet și telefonie, pentru care TVA a crescut la 21% de la 1 august, chiar dacă factura a fost emisă pentru consumul din luna precedentă, scumpirile stârnesc îngrijorare în rândul familiilor.

Și asta pentru că, în timp ce toate prețurile au crescut, măcar din cauza creșterii TVA, fără să mai ținem cont și de inflație, salariile au rămas la același nivel, ba chiar au fost și reduse în unele cazuri, ca urmare a tăierii sau diminuării unor sporuri.

Cert este că românii care nu au bani de rezervă, ținuți în vreun cont sau măcar la saltea, se gândesc să-și diminueze cumva efortul de plată viitor, când facturile sau taxele le vor scumpi considerabil existența.

Spre exemplu, rovinieta. Costul din prezent, pentru un an de valabilitate, este echivalentul a 28 de euro, circa 140 de lei, dar de la 1 septembrie taxa va crește enorm, ajungând la 50 de euro, adică peste 250 de lei.

Așa că, foarte mulți români care mai au zile de valabilitate a rovinietei achitate aproape acum un an au preferat să-și reînnoiască taxa de drum, cumpărând „în avans” dovada că pot circula încă un an de acum înainte cu 140 de lei, nu cu 110 lei în plus.

Este și cazul fostului deputat Cătălin Teniță, care a postat pe pagina sa de socializare un îndemn către toți proprietarii auto cărora le expiră zilele acestea rovinieta:
„Rovigneta mea urma să expire pe 28 august. Am reînnioit-o astăzi pentru un an cu 142 de lei. Online, pe site-ul oficial. De la 1 septembrie se va face 250 de lei. Se poate reînnoi în avans pentru costul actual, așa că faceți-o. Nu-i lasați să vă ia banii munciți, în vreme ce specialii sunt tratați ca vacile sacre pe care trebuie să le venerăm toți și pentru care trebuie să ne sacrificăm noi și copiii noștri. Aflu ca maixim 30 zile in avans. Poate sunteți în situația aceasta...”, a scris Teniță.

Cât costă rovinieta de la 1 septembrie, în funcție de perioada de valabilitate

Tariful anual al rovinietei pentru autoturisme va crește considerabil începând cu 1 septembrie 2025, ajungând la un preț aproape dublu față de cel actual, potrivit modificărilor aduse de Legea 141/2025, care cuprinde primul pachet de măsuri fiscale aprobat de guvern.

Astfel, începând cu 1 septembrie 2025, intră în vigoare Legea nr. 141/2025, care aduce următoarele modificări privind rovinieta pentru autoturisme:

- Tariful anual al rovinietei pentru autoturisme crește de la 28 € la 50 € (TVA inclus).

ADVERTISING

- Amenda pentru lipsa rovinietei se majorează, de la 250–500 lei la 500–1.000 lei.

„Tarifele achitate înainte de această dată rămân valabile pentru întreaga perioadă de valabilitate pentru care au fost emise. Vă recomandăm să verificați valabilitatea rovinietei și să vă asigurați că respectați noile reglementări pentru a evita sancțiunile”, a informat CNAIR.

Astfel, începând cu 1 septembrie, tarifele pentru rovinietă vor crește astfel:

  • Rovinieta de o zi: de la 2,5 euro la 3,5 euro
  • Rovinieta de 10 zile: de la 3,3 euro la 6 euro
  • Rovinieta de 30 zile: de la 5,3 euro la 9,5 euro
  • Rovinieta de 60 zile: de la 8,4 euro la 15 euro
  • Rovinieta de 12 luni: De la 28 de euro la 50 euro

Totodată, amenda pentru lipsa rovinietei se majorează, de la 250–500 lei la 500–1.000 lei.

Amenzile

Cuantumul amenzii contravenționale variază în funcție de masa totală maximă autorizată (MTMA) sau de numărul de locuri.

  • Pentru autoturisme: cuantumul amenzii contravenționale (lei) este: minim 500 lei, maxim 1000 lei;
  • Pentru vehicule de transport marfă cu MTMA mai mică sau egală cu 3,5 tone: cuantumul amenzii contravenționale (lei) este: minim 950 lei, maxim 1.900 lei;
  • Pentru vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare de 3,5 tone și mai mică sau egală cu 7,5 tone, cuantumul amenzii contravenționale (lei) este: minim 1.550 lei, maxim 3.100 lei;
  • Pentru vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare de 7,5 tone și mai mică decât 12,0 tone, cuantumul amenzii contravenționale (lei) este: minim 2.750 lei, maxim 5.500 lei;
  • Pentru vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare sau egală cu 12,0 tone, cu maximum 3 axe (inclusiv), cuantumul amenzii contravenționale (lei) este: minim 3.550 lei, maxim 7.100 lei;
  • Pentru vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare sau egală cu 12,0 tone, cu minimum 4 axe (inclusiv), cuantumul amenzii contravenționale (lei) este: minim 5.950 lei, maxim 11.900 lei;
  • Pentru vehicule de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) și maximum 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto), cuantumul amenzii contravenționale (lei) este: minim 1.550 lei, maxim 3.100 lei;
  • Pentru vehicule de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto), cuantumul amenzii contravenționale (lei) este: minim 2.750 lei, maxim 5.500 lei.
Societate

Top articole

Partenerii noștri

image
Ce s-a întâmplat cu un avion plin cu ruși, care a aterizat de urgență în Estonia, după un atac cu drone
digi24.ro
image
ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs tragedia din Munții Iezer, unde patru tineri au murit. Misterul se adâncește
stirileprotv.ro
image
Zodia ajutată de ECLIPSELE din 7 și 21 septembrie 2025. Pur și simplu va străluci
gandul.ro
image
Ministerul Muncii, anunț despre modul în care românii pot încasa banii din pensiile private
mediafax.ro
image
Singurii șoferi care pot să-și cumpere rovinietă la prețul vechi, de dinainte de 1 septembrie 2025, și să circule cu ea în următoarele 12 luni
fanatik.ro
image
Putin va plăti scump pentru că l-a trollat ​​pe Trump: „Rusul crede că va scăpa nepedepsit”, anunță ziarul favorit al președintelui american
libertatea.ro
image
Ce spune Flavia Groșan despre teoria lansată despre sexul între vaccinați și nevaccinați, după reacția Colegiului Medicilor
digi24.ro
image
Dimineață și-a văzut fiul campion în București, iar seara a fost pe „Oblemenco” la Craiova - Petrolul
gsp.ro
image
A rupt tăcerea: reacție dură a femeii cu care Gigi Becali a fost acuzat că și-a înșelat soția timp de 20 de ani
digisport.ro
image
Noul Cod Rutier 2025 schimbă regulile: Cu cât mai poți depăși viteza legală fără să fii amendat
stiripesurse.ro
image
Anastasia a ajuns în resortul lui Kim Jong Un de la mare și spune pe ce a dat 1.800 de euro: O vacanță fără oameni
antena3.ro
image
Morcovi din Olanda, usturoi din Ungaria şi mere din Italia. Dezastru în agricultură
observatornews.ro
image
Numele lui Ilie Năstase, implicat în dosarele Epstein. Tenismenul face primele declaraţii despre cazul care a îngrozit Hollywood-ul: 'Au luat toate
cancan.ro
image
FOTO. Fiica lui Ilie Năstase și a Amaliei Năstase s-a pozat la duș
prosport.ro
image
Amendă de 4.000 de lei pentru depășirea vitezei legale în 2025. Diferența dintre drum național și drum european
playtech.ro
image
Bebe Mihu, soțul Mariei Dragomiroiu, șochează lumea artistică: taxă la concertele din piețe și la zilele comunelor
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
VIDEO Ioan Varga a ”lovit” din nou: 2.300 de kilograme de aur! ”Pregătim actele”
digisport.ro
image
SONDAJ CURS Situație politică complicată în București. Cine ar putea câștiga Primăria Capitalei / Bucureștenii ar prefera amânarea alegerilor sau un interimat
stiripesurse.ro
image
Un cunoscut fotbalist a murit, la doar 26 de ani, într-un teribil accident rutier
kanald.ro
image
Telefonul patriotic lansat de Donald Trump este de fapt...
playtech.ro
image
Primele cuvinte ale tânărului care a agonizat 10 ore în râpa din munții Făgăraș lângă cei 4 prieteni morţi! Declarații sfâșietoare
wowbiz.ro
image
Concedii 2025. Angajații care pierd zile libere de odihnă. Ce modificări usturătoare se aplică de la 20 august DOCUMENT
romaniatv.net
image
Cresc amenzile în Codul Rutier 2025. Modificări privind depășirea limitei de viteză
mediaflux.ro
image
Dimineață și-a văzut fiul campion în București, iar seara a fost pe „Oblemenco” la Craiova - Petrolul
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
S-a ales praful de Teatrul de Vară de la Mamaia. A ajuns o ruină plină de nostalgii
actualitate.net
image
Țara pe care trebuie s-o eviți. Unde să nu mergi în vacanță: „Am stat o noapte și apoi am plecat”
click.ro
image
Horoscop rune săptămâna 25-31 august. Abundență pentru Berbeci, descoperire neașteptată pentru Fecioare, acțiuni decisive pentru Săgetători
click.ro
image
Dorințele lui Fuego, la 49 de ani! Ce se întâmpla cu mama artistului când a fost aniversat pe scena Festivalului Mamaia: „Vreau minte pe umeri”
click.ro
Meghan Markle, Prințul Harry sursa foto Profimedia jpg
Divorț iminent pentru Prințul Harry? Presa speculează că Meghan Markle ar avea un copil din flori
okmagazine.ro
ayo ogunseinde 1Dsvt XAclw unsplash jpg
Bărbații care au resentimente față de soțiile lor obișnuiesc să facă aceste 11 lucruri acasă
clickpentrufemei.ro
Gudersleben dagger e1755815927170 webp
O descoperire rară care îi uimește pe arheologi: un pumnal vechi de 3500 de ani, găsit în inima Germaniei
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
În ce trebuie să fierbi sarmalele pentru a le da un gust unic. Ce se face cu carnea de două ori? Rețeta lui Păstorel Teodoreanu
image
Țara pe care trebuie s-o eviți. Unde să nu mergi în vacanță: „Am stat o noapte și apoi am plecat”

OK! Magazine

image
Divorț iminent pentru Prințul Harry? Presa speculează că Meghan Markle ar avea un copil din flori

Click! Pentru femei

image
Jon Bon Jovi a devenit bunic! În mod complet neașteptat, fiul lui a adoptat o fetiță!

Click! Sănătate

image
5 semne surprinzătoare că ai putea fi la risc de demență