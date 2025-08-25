Strategia unui fost deputat pentru a evita scumpirile: „Nu-i lăsați să vă ia banii munciți"

Românii devin din ce în ce mai precauți din cauza scumpirilor anunțate prin pachetele 1 și 2 de măsuri, unii reușind să pună ceva bani deoparte pentru „zile negre”, alții făcând plăți în avans ca într-un cont de economii.

Fie că vorbim de plata facturilor la energie electrică, pentru care s-a renunțat la prețul plafonat, fie că vorbim de facturile de internet și telefonie, pentru care TVA a crescut la 21% de la 1 august, chiar dacă factura a fost emisă pentru consumul din luna precedentă, scumpirile stârnesc îngrijorare în rândul familiilor.

Și asta pentru că, în timp ce toate prețurile au crescut, măcar din cauza creșterii TVA, fără să mai ținem cont și de inflație, salariile au rămas la același nivel, ba chiar au fost și reduse în unele cazuri, ca urmare a tăierii sau diminuării unor sporuri.

Cert este că românii care nu au bani de rezervă, ținuți în vreun cont sau măcar la saltea, se gândesc să-și diminueze cumva efortul de plată viitor, când facturile sau taxele le vor scumpi considerabil existența.

Spre exemplu, rovinieta. Costul din prezent, pentru un an de valabilitate, este echivalentul a 28 de euro, circa 140 de lei, dar de la 1 septembrie taxa va crește enorm, ajungând la 50 de euro, adică peste 250 de lei.

Așa că, foarte mulți români care mai au zile de valabilitate a rovinietei achitate aproape acum un an au preferat să-și reînnoiască taxa de drum, cumpărând „în avans” dovada că pot circula încă un an de acum înainte cu 140 de lei, nu cu 110 lei în plus.

Este și cazul fostului deputat Cătălin Teniță, care a postat pe pagina sa de socializare un îndemn către toți proprietarii auto cărora le expiră zilele acestea rovinieta:

„Rovigneta mea urma să expire pe 28 august. Am reînnioit-o astăzi pentru un an cu 142 de lei. Online, pe site-ul oficial. De la 1 septembrie se va face 250 de lei. Se poate reînnoi în avans pentru costul actual, așa că faceți-o. Nu-i lasați să vă ia banii munciți, în vreme ce specialii sunt tratați ca vacile sacre pe care trebuie să le venerăm toți și pentru care trebuie să ne sacrificăm noi și copiii noștri. Aflu ca maixim 30 zile in avans. Poate sunteți în situația aceasta...”, a scris Teniță.

Cât costă rovinieta de la 1 septembrie, în funcție de perioada de valabilitate

Tariful anual al rovinietei pentru autoturisme va crește considerabil începând cu 1 septembrie 2025, ajungând la un preț aproape dublu față de cel actual, potrivit modificărilor aduse de Legea 141/2025, care cuprinde primul pachet de măsuri fiscale aprobat de guvern.

Astfel, începând cu 1 septembrie 2025, intră în vigoare Legea nr. 141/2025, care aduce următoarele modificări privind rovinieta pentru autoturisme:

- Tariful anual al rovinietei pentru autoturisme crește de la 28 € la 50 € (TVA inclus).

- Amenda pentru lipsa rovinietei se majorează, de la 250–500 lei la 500–1.000 lei.

„Tarifele achitate înainte de această dată rămân valabile pentru întreaga perioadă de valabilitate pentru care au fost emise. Vă recomandăm să verificați valabilitatea rovinietei și să vă asigurați că respectați noile reglementări pentru a evita sancțiunile”, a informat CNAIR.

Astfel, începând cu 1 septembrie, tarifele pentru rovinietă vor crește astfel:

Rovinieta de o zi: de la 2,5 euro la 3,5 euro

Rovinieta de 10 zile: de la 3,3 euro la 6 euro

Rovinieta de 30 zile: de la 5,3 euro la 9,5 euro

Rovinieta de 60 zile: de la 8,4 euro la 15 euro

Rovinieta de 12 luni: De la 28 de euro la 50 euro

Amenzile

Cuantumul amenzii contravenționale variază în funcție de masa totală maximă autorizată (MTMA) sau de numărul de locuri.

Pentru autoturisme: cuantumul amenzii contravenționale (lei) este: minim 500 lei, maxim 1000 lei;

Pentru vehicule de transport marfă cu MTMA mai mică sau egală cu 3,5 tone: cuantumul amenzii contravenționale (lei) este: minim 950 lei, maxim 1.900 lei;

Pentru vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare de 3,5 tone și mai mică sau egală cu 7,5 tone, cuantumul amenzii contravenționale (lei) este: minim 1.550 lei, maxim 3.100 lei;

Pentru vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare de 7,5 tone și mai mică decât 12,0 tone, cuantumul amenzii contravenționale (lei) este: minim 2.750 lei, maxim 5.500 lei;

Pentru vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare sau egală cu 12,0 tone, cu maximum 3 axe (inclusiv), cuantumul amenzii contravenționale (lei) este: minim 3.550 lei, maxim 7.100 lei;

Pentru vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare sau egală cu 12,0 tone, cu minimum 4 axe (inclusiv), cuantumul amenzii contravenționale (lei) este: minim 5.950 lei, maxim 11.900 lei;

Pentru vehicule de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) și maximum 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto), cuantumul amenzii contravenționale (lei) este: minim 1.550 lei, maxim 3.100 lei;