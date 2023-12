Halep, „traducerea“ unui interviu alarmant: marile greșeli ale Simonei evidențiate de Euronews ANALIZĂ

La mai bine de un an după ce a explodat știrea suspendării ei pentru dopaj, în octombrie 2022, Simona Halep (32 de ani) a acordat cel mai important interviu despre acest caz de până acum!

Pentru că, dacă imediat după aflarea veștii că a picat un test antidoping la US Open, constănțeanca a vorbit doar despre o „trădere“, refuzând să detalieze ce înseamnă acest lucru, de această dată, „Simo“ a arătat, în mod clar, spre Patrick Mouratoglou, Academia sa și oamenii pe care francezul i-a cooptat în stafful său. Mai mult decât atât, în premieră, Halep a anunțat că a pus capăt colaborării cu antrenorul francez de 53 de ani – a ținut să precizeze că n-a mai vorbit cu el de câteva luni! – și că a „rupt“ orice legătură cu Academia acestuia.

Prima observație: Halep pare că a ținut cont, într-un final, de criticile primite din partea lui Ion Țiriac (84 de ani), omul care i-a ghidat cariera din umbră. Pentru că, în ultima perioadă, Țiriac a tot ieșit în presă și a certat-o pe Simona pentru că și-a protejat excesiv echipa, după testul antidoping picat la New York, în septembrie 2022.

Dincolo de această observație, din interviul lui Halep pentru Euronews reies unele detalii îngrijorătoare. Pe care „Adevărul“ le explică în rândurile de mai jos.

Bilanțul: un divorț și o carieră „pătată“

Când urmărești ce spune „Simo“ la microfonul Euronews, îți dai seama că, într-un final, aceasta a realizat că nefericita colaborare cu Patrick Mouratoglou a ruinat-o.

„Am fost întotdeauna deschisă să învăț de la oameni. De aceea, angajezi oameni, pentru că ai nevoie de informații, trebuie să devii mai bun. Așa că mereu am avut încredere, iar încrederea mea e acum un pic zdruncinată. Pe viitor, nu știu cum va fi, dacă voi mai putea avea încredere din nou. Probabil, va trebui să învăț. Pentru că acesta e principiul meu în viață, dacă angajezi pe cineva și lucrezi cu acea persoană, trebuie să existe încredere“, a spus Halep în discuția cu Tokunbo Salako.

Din capul locului, trebuie să spunem că bilanțul colaborării Halep – Mouratoglou arată așa: un divorț de Toni Iuruc și o suspendare de 4 ani pentru dopaj pentru „Simo“. Dacă e să rămânem la limbajul tenisului, francezul i-a dat Simonei un sec 6-0, 6-0! Practic, Mouratoglou își vede acum bine-mersi de viață, pe când viața fostului lider WTA a fost ruinată. Atân în plan personal, cât și profesional.

Pe marginea divorțului de Toni Iuruc n-are rost să speculăm foarte mult, însă merită amintită o frază scrisă de jurnalistul Ovidiu Ioanițoaia: „Colaborarea cu Mouratoglou, antrenor și antreprenor cu aere de guru, nu i-a priit Simonei. Cunoscătorii, cei din anturaj, apreciază că s-a întâmplat așa din pricină că francezul nu s-a mulțumit s-o pregătească și s-o îndrume pe constănțeancă, el urmărind, și izbutind, mai mult decât atât. Mult mai mult“.

Pe partea sportivă, Halep și avocații susțin că ea a fost victima contaminării cu Roxadustat, după ce a consumat un supliment cu colagen, primit de la Academia Mouratoglou. Și aici, din păcate, vina îi aparține Simonei, în primul rând! Pentru că, atunci când a dat de Mouratoglou, Halep și-a pierdut, pur și simplu, capul, de parcă era o puștoaică aflată la început de carieră și nu o dublă câștigătoare de Grand Slam, trecută de 30 de ani!

Amețită de Mouratoglou, „Simo“ i-a îndepărtat pe oamenii săi de încredere, managerul Virginia Ruzici și preparatorul fizic, Teo Cercel, ultimul fiind responsabil cu pregătirea și cu verificarea suplimentelor consumate de Halep. Ușurința cu care Simona s-a debarasat de cuplul Ruzici – Cercel a fost șocantă. Dar explicată, la vremea respectivă, chiar de Halep printr-o declarație pe care o redăm mai jos, fiindcă ea demonstrează cât de „hipnotizată“ a fost „Simo“ de efectul Mouratoglou.

„Totul e Mouratoglou acum! Echipa e 100% Mouratoglou! Tot ce mă înconjoară are legătură cu Academia lui și cu el! Credeam că o voi termina cu tenisul la 30 de ani, dar acum am început un nou capitol frumos și mă bucur de asta! Voi vedea cât de bună voi fi pe viitor! Da, am avut încredere în el din prima secundă! Deci totul e nou! Dar am încredere în el și mă simt în siguranță!“, spunea Halep în august 2022, înaintea plecării spre America pentru turneele de hard.

Iar când renunți atât de ușor la oamenii tăi de încredere, care au fost lângă tine de la bun început, și te lași ca un copil pe mâna unui individ cu aere de guru, cum bine a scris Ovidiu Ioanițoaia, atunci ridici un mare semn de întrebare în privința capacității tale de a lua decizii importante.

„Simo“ se află într-o mare eroare

În continuarea interviului pentru Euronews, Halep s-a arătat dezamăgită că fostul ei antrenor a recunoscut foarte târziu în mass-media, abia după un an, că i-a dat un supliment contaminat cu Roxadustat.

„Într-adevăr, a ieșit public (n.r. – Patrick Mouratoglou). Mi-aș fi dorit să fi făcut asta puțin mai devreme. Când m-am trezit în această situație, mi-a fost greu, pentru că mereu am avut încredere în echipele mele, în echipele anterioare și în toți cei cu care lucrez. Pentru că simt că, dacă am încredere, am șanse mai mari să am performanțe maxime“, a spus Halep.

Și aici, constănțeanca de 32 de ani se află într-o mare eroare! Simona lasă de înțeles că, în viziunea ei, dacă Mouratoglou spunea din prima zi în public că eleva ei a consumat un supliment contaminat, recomandat de Academia sa, atunci suspendarea dictată de Sport Resolutions ar fi fost mai mică. Vorbim însă despre o ipoteză greșită!

În primul rând, codul Agenției Mondiale Antidoping (WADA) e clar: „Un sportiv e direct responsabil de ce se găsește în organismul său“. Acest fragment din regulamentul WADA pare dur, dar are o logică în spate. Fără această precizare, orice sportiv dopat ar fi dat vina pe un membru al staffului și ar fi scăpat nepedepsit!

Apoi, poate că Mouratoglou a apărut foarte tărziu în presă și a spus că se simte vinovat din cauza suspendării Simonei, însă din actele și dovezile depuse de avocații lui Halep la dosar reiese că ea a consumat un supliment recomandat de Academia Mouratoglou. În documente, e precizat inclusiv numele omului care i-a spus Simonei ce supliment cu colagen să folosească: Candice Gohier, fizioterapeută la Academia Mouratoglou.

„Halep susține că prezența Roxadustatului în organismul ei a fost cauzată de o contaminare cu un supliment de colagen pe care l-a folosit în finalul lunii august 2022. Pe 17 august, Simona Halep s-a retras de la turneul din Cincinnati cu o accidentare la coapsa dreaptă, dar avea în continuare speranțe mari pentru US Open. În acel moment, fizioterapeuta ei, Candice Gohier, i-a recomandat să adauge un supliment de colagen în nutriția ei, având în vedere că nu lua unul. Pe baza unei recomandări a lui Frederic Lefebvre (n.r. - care era directorul departamentului de pregătire fizică de la Academia Mouratoglou) pentru Candice Gohier, aceasta i-a recomandat Simonei trei produse de la un producător. Halep nu auzise înainte de acele suplimente. A întrebat dacă Gohier le-a verificat și i s-a răspuns că da. De asemenea, Halep și Gohier au verificat împreună recipientul și au observat că nu există nicio substanță interzistă pe lista de ingrediente. Halep a verificat și cu antrenorul Mouratoglou, care i-a spus că toate cele trei produse sunt sigure de folosit, din moment ce pe etichetă nu erau listată nicio substanță interzisă și nu păreau să fie riscante“, scrie în motivarea suspendării Simonei, semn că Academia Mouratoglou și-a recunoscut vina în această poveste. Atât în fața celor de la ITIA (Agenția Internațională pentru Integritatea Tenisului), cât și la audierile de la Sport Resolutions.

Așadar, e complet irelevant când a dat Mouratoglou un interviu în care și-a recunoscut vina. Pentru că francezul și Academia sa au făcut acest lucru cu mult înainte ca Halep să fie suspendată de Sport Resolutions.

Își pune speranțele în niște variante demontate deja

Un alt detaliu îngrijorător după interviul lui Halep pentru Euronews e legat de răspunsul pe care aceasta l-a oferit, după ce a fost întrebată de Tokunbo Salako despre apărarea ei pregătită pentru audierile de la TAS.

„Sunt două lucruri: contaminarea, cred că e un argument foarte puternic pentru mine, iar al doilea, probele de sânge. Am făcut multe analize şi toate au fost negative. Aşa că n-au găsit niciodată nimic în neregulă în sângele meu. Deci, cu aceste două chestiuni sunt încrezătoare să merg şi să contest decizia la TAS“, a afirmat „Simo“.

Din păcate, dacă, într-adevăr, acestea sunt argumentele pregătite pentru TAS, dacă avocații n-au vreun as în mânecă, atunci, pe românește spus, e groasă! Pentru că atât varianta contaminării, cât și cea a testului curat de sânge au fost spulberate deja de ITIA!

În primul rând, tribunalul Sport Resolutions a concluzionat că și dacă suplimentul folosit de Halep a fost contaminat cu Roxadustat, acesta nu explică valorile mari din testele ei de urină. Ceea ce înseamnă că a existat o a doua sursă de Roxadustat la care a apelat sportiva din România.

Apoi, în ceea ce privește „dopajul sanguin“, această variantă a fost confirmată tot de Sport Resolutions. Potrivit experților, problema depistată cu testul efectuat pe 13 decembrie are șanse mai mici de 1% să fie rezultatul unei variații fiziologice normale. Potrivit experților ITIA, modificările din sângele Simonei au dispărut la două săptămâni după acel prim test suspect și n-au mai apărut la testul de pe 7 octombrie. Ceea ce indică „dopaj sanguin“, cu rezultate depistate pentru o perioadă foarte scurtă de timp.

Concluzia legată „dopajul sanguin“ a și apărut în motivarea suspendării Simonei: „Ne păstrăm concluziile anterioare legate de faptul că anormalitățile din pașaportul biologic sunt rezultatul utilizării unei substanțe interzise. Însă analizând dovezile experților și explicațiile jucătoarei, luăm în considerare posibilitatea ca o metodă interzisă (Așa cum e o transfuzie de sânge) să fie un scenariu plauzibil“.

Prinde contur un scenariu teribil

Având în vedere cele scrise mai sus, dacă nu se va întâmpla vreo minune la TAS, la audierile programate pentru 7-9 februarie 2024, atunci, din păcate, sunt șanse mari să asistăm la un scenariu despre care a vorbit și Halep, în cadrul interviului pentru Euronews.

„Am fost mereu împotriva dopajului. Patru ani (n.r. – de suspendare) înseamnă mult la vârsta mea. Dacă vor fi patru ani (n.r. – după audierile de la TAS) nu ştiu cum mă voi descurca. Probabil că va fi sfârşitul carierei mele“, a admis Halep.

6

octombrie 2026 e data la care va expira suspendarea Simonei Halep dictată de Sport Resolutions.