Momentul în care soldații ruși dat de gard, la propriu, un avion MiG-29A. Incidentul, surprins de camerele de supraveghere

Un avion de vânătoare MiG-29 rusesc s-a ciocnit cu un stâlp, duminică, 24 august, în timp ce era transportat pe un aerodrom din capitalei Armeniei, Erevan, potrivit Militarnyi.com. Incidentul a fost surprins de camerele de supraveghere.

Avarierea avionului a avut loc la ora locală 2:15, pe aerodromul Erebuni.

Aeronava implicată în accident este un avion de vânătoare MiG-29A cu numărul „15 Red” (RF-92181, seria 2960526360), fabricat în 1989. Acesta este staționat la baza aeriană rusească 3624 Erebuni.

Această bază aeriană a devenit ultima stație pentru avioanele de vânătoare clasice MiG-29A, care sunt retrase din serviciu de către Forțele Aeriene Ruse.

Ultima dată, aeronava avarită a fost văzută zburând în 2022, ceea ce sugerează că incidentul de duminică a avut loc timp ce era în tranzit după dezafectare.

Militarnyi a raportat anterior că, pe 21 august 2025, Forțele Aerospatiale Ruse au primit un lot de noi avioane de vânătoare multifuncționale Su-35S.

Conform rapoartelor locale, incidentul s-a întâmplat după ce un cuplaj rigid de remorcare s-a rupt, provocând răsturnarea aeronavei într-un stâlp metalic de pe bulevardul Arshakunyats, apoi într-un gard, potrivit aerotime.aero, care notează, de asemenea, că MiG-29A, o variantă de producție timpurie a avionului de vânătoare de a patra generație, a fost retras treptat din serviciul rusesc în favoarea unor platforme mai moderne, cum ar fi MiG-29SMT și Su-30SM.

În urma incidentului nu au fost raportați răniți, iar operațiunea a fost reluată în curând

Erebuni găzduiește baza aeriană 3624 a Rusiei, care timp de decenii a operat avioane MiG-29 alături de unități de elicoptere. Fuselajele rămase ale bazei se numără printre ultimele modele MiG-29 originale încă în serviciu.

Prezența aeriană a Rusiei în Armenia

Prezența militară a Rusiei în Armenia se bazează pe doi piloni: Baza Militară 102 din Gyumri și detașamentul de aviație de la Erebuni, lângă Erevan. Contractul de închiriere a bazei din Gyumri a fost prelungit în 2010 și rămâne valabil până în 2044, consolidând prezența Rusiei în cadrul acordurilor bilaterale, mai arată aerotime. aero

Prim-ministrul armean Nikol Pashinyan a declarat în februarie 2024 că Armenia a înghețat participarea la Organizația Tratatului de Securitate Colectivă condusă de Rusia, criticând performanța blocului în timpul crizelor de frontieră anterioare.

În aprilie 2024, Kremlinul a confirmat că forțele de menținere a păcii rusești au început să se retragă din Nagorno-Karabah după preluarea controlului de către Azerbaidjan în anul precedent . În iulie 2024, Rusia a finalizat retragerea grănicerilor săi de pe aeroportul Zvartnots din Erevan, la cererea Armeniei.