Halep, interviu tulburător pentru Paris Match: „Nu mai dorm bine noaptea“ VIDEO

Simona Halep (32 de ani) a dedicat finalul anului acordării unor interviuri în presa internațională. Mai întâi, a fost discuția cu jurnalistul Tokunbo Salako de la Euronews. Care l-a și bulversat pe acesta, el povestind, ulterior, cum a simțit-o pe fosta ocupantă a locului 1 WTA după suspendarea teribilă de 4 ani pentru dopaj. Din păcate, interviul acordat pentru Euronews a evidențiat marile greșeli comise de „Simo“, iar „Adevărul“ a oferit „traducerea“ unor declarații alarmante din partea lui Halep.

Acum, la o săptămână de la interviul pentru Euronews, constănțeanca de 32 de ani a stat de vorbă cu publicația Paris Match. Care a publicat dialogul pe site, însă acesta e disponibil doar pentru plătitorii de abonamente online. Interviul de la Paris Match e promovat, totuși, pe rețelele de socializare cu un fragment tulburător din declarațiile date de „Simo“. Acesta e însoțit de un scurt clip video.

În interviul pentru Paris Match, textul e intitulat așa:

Halep, acuzată de dopaj, se luptă pentru adevăr: „Sunt victima unei nedreptăți!“

Apoi, curg câteva dintre afirmațiile făcute de „Simo“:

*Aștept verdictul de peste un an. Nu mai dorm bine noaptea. Fiind o persoană care se consumă mult, eu, oricum, aveam mari emoții înaintea fiecărui meci, de parcă aveam un gol în stomac. Acum, în acest an, din cauza suspendării, am fost așa în fiecare zi.

*Visul meu e să mă întorc pe teren, indiferent de vârstă. Pentru că vreau să fiu pe teren și să-mi închei cariera, așa cum îmi doresc eu. Și cred că merit asta pentru munca depusă în toată viața mea și pentru felul în care m-am dedicat tenisului. Dar ar fi un dezastru să stau 4 ani departe de tenis... De aceea, nici nu vreau să mă gândesc la așa ceva. Sunt gata să mă lupt! Nu mă dau bătută așa de ușor (râde).

Simona Halep (32 de ani) va fi audiată la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne, între 7-9 februarie 2024. Dacă apelul ei nu va aduce o reducere drastică a suspendării, atunci Halep va putea reveni pe teren abia pe data de 6 octombrie 2026, când expiră sancțiunea dicată de Sport Resolutions, tribunalul independent de la Londra, unde s-a judecat acest caz prima dată.