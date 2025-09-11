Hagi va fi coleg de echipă uriașul Usyk. Eveniment excepțional la Lisabona, organizat de Crucea Roșie

Campionul mondial la categoria grea, boxerul Oleksandr Usyk, are meci cu fosta legendă a fotbalului portughez Luis Figo. Nu în ring, ci pe terenul de fotbal. Din echipa ucraineanului fac parte Gică Hagi, Alex Del Piero, Kaká, Marco Materazzi și mulți alți campioni. Totul în numele unei cauze nobile.

Fotbalul este noua provocare, la 38 de ani, a celui mai bun boxer pound-for-pound, conform clasamentului de box ESPN. Locul de desfășurare este stadionul „José Alvalade” din Lisabona, cu 50.095 de locuri, casa echipei Sporting.

Luni, 15 septembrie, meciul începe la ora 21:00, cu un pre-show cu duetul muzical Calema, începând cu ora 19:30. Evenimentul este Legends Charity Game, organizat de Sport Global Group și va pune o echipă de vedete din Portugalia împotriva unei formații de staruri din restul lumii.

Vor să strângă un milion de euro

Scopul este de a strânge cel puțin un milion de euro din sponsorizări și venituri, bani care vor fi donați Crucii Roșii Portugheze și Ucrainene. Usyk, un sportiv cu o avere netă de 100 de milioane de dolari, potrivit Times India, susține evenimentul prin intermediul fundației sale, așa cum a făcut-o în multe alte ocazii pentru cauza țării sale, Ucraina.

Usyk este un mare fan al fotbalului. A mai jucat în meciuri de caritate, de exemplu cu fostele glorii ale lui Dinamo Kiev, alături de Andriy Șevcenko, printre alții. În februarie 2022, a disputat chiar și un turneu amical cu Polyssia Zhytomyr, un club ucrainean din prima divizie, eliminat acum o lună de Fiorentina în playoff-urile Ligii Conferinței (3-0 și 3-2 pentru gruparea viola).

„Întotdeauna am visat să joc pentru un club profesionist când eram băiat și ei mă antrenau la fotbal”, a spus Usyk după debut. „Nu s-a întâmplat și am ales boxul, un sport minunat. Ei bine, la 35 de ani, visul meu din copilărie s-a împlinit”, a adăugat el.

La restul Lumii, coechipierii lui Usyk vor fi: Peter Schmeichel, Petr Cech, Edwin van der Sar, Rene Higuita, Carles Puyol, Roberto Carlos, John Terry, Cafu, Javier Zanetti, Marco Materazzi, Gheorghe Hagi, Youri Djorkaeff, Christian Karembeu, Krasimir Balakov, Gaizkaola La Mendiikson, Javier Savik O, Michael O. Alessandro Del Piero și Hristo Stoichkov.

Principalii fotbaliști ai Portugaliei sunt: Figo, Quaresma, Nani, Pepe, Ricardo Carvalho, Bruno Alves, Deco, Vitor Baia, Pauleta, Nuno Gomes, Fábio Coentrão, Maniche, José Bosingwa, Beto, Jorge Andrade, Dani, Tiago Mendes, Simão, Hélder Postiga și Costinha.