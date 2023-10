Hagi, terfelit de Lupu, dă o lecție de bun simț: Reacție admirabilă după ce fostul său coleg a fost închis

Dănuț Lupu (56 de ani) și-a respectat promisiunea și, duminică, s-a întors în țară din Emirate, fiind luat de polițiști de pe aeroport, după condamnarea sa la închisoare pentru 7 luni și 10 zile la începutul săptămânii trecute. Adevărul a explicat aici de ce vorbim despre un verdict firesc care, de fapt, a venit cu mare întârziere.

Cum mulți oameni au prostul obicei de a da într-un individ aflat la pământ, Lupu putea fi acum călcat în picioare de Gheorghe Hagi (58 de ani). Pentru că, în ultimii ani, Lupu a avut mai multe ieșiri publice, în diferite emisiuni, punând numărul mic al selecțiilor sale – 14 în total – pe seama faptului că Hagi ar fi insistat ca el să nu fie convocat la națională! Vorbim despre o pură speculație, în condițiile în care Lupu n-a fost în stare să vină cu vreo dovadă concretă pentru a-și susține afirmațiile. Și, mai mult decât atât, viața dezordonată a lui Lupu a contribuit din plin la nereușitele sale sportive.

Acum, când fostul mijlocaș a intrat după gratii, Fanatik l-a contactat pe Gheorghe Hagi, întrebându-l despre drama prin care trece Lupu. Spre lauda sa, managerul Farului a avut un discurs decent despre fostul său coleg.

Ce a spus Gheorghe Hagi pentru Fanatik?

*200%, deci 200%, îmi pare rău. E fostul meu coleg cu care am stat împreună. Îmi pare nespus de rău că i s-a întâmplat lucrul ăsta.

*Trece printr-o perioadă pe care nimeni o dorește. Nimeni! E ultimul lucru la care se gândește fiecare: „Aoleu, să nu ajung acolo“ (n.r. – la închisoare).

*Îmi pare foarte rău. Sper să treacă peste lucrul ăsta foarte rapid. Să vină, să fie liber, să iasă și să fie cu noi. Am fost colegi, am jucat, am fost câteodată rivali. Pur și simplu, din punctul meu de vedere, n-am avut nimic, niciodată cu el. Respect total, o zic fără nicio problemă. Am spus că nu mă supăr pe niciun coleg de-al meu.

*Fiecare e liber să zică (n.r. – ce vrea), nu înseamnă că e și adevărat. Fiecare poate să zică lucruri, fiecare poate să comenteze în felul lui, fiecare e liber. Eu n-am cum să mă supăr niciodată pe un fost coleg. Îi doresc să treacă foarte repede și să aibă puterea să treacă peste. Să fie liber și să muncească pentru fotbal, să facă lucruri pentru fotbal.