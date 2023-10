Dănuț Lupu, tragedia unui iresponsabil: Arestat pentru furt din magazin, prins cu banii în ciorapi pe aeroport!

Dănuț Lupu ar fi trebuit să aibă un loc select în clubul celor mai mari fotbaliști din istoria României, nu foarte departe de Gheorghe Hagi, de pildă.

Cei mai mulți dintre oamenii care l-au văzut jucând își amintesc și acum de un mijlocaș de creație de mare calitate, aproape imposibil de deposedat! Din păcate, cei care nu l-au prins pe fotbalistul Lupu au aflat despre existența sa din presa sportivă din motive nedorite. Pentru că, în ultimii ani, ba a avut grave probleme medicale – în stilul său caracteristic, și-a neglijat și sănătatea – ba s-a lovit de probleme cu legea.

În iunie 2022, Lupu a fost prins la volan, la un control rutier, deși avea permisul suspendat. În februarie 2023, a venit prima decizie: condamnare la închisoare pentru 7 luni și 10 zile. La care Lupu a făcut Apel. Degeaba însă! Astăzi, a primit verdictul final: decizia inițială, cu executare, a fost menținută și va fi pusă în aplicare. Ceea ce înseamnă că Lupu va ajunge după gratii. Din nou!

A făcut închisoare și în Grecia

Pornind de aici, site-ul sport.ro a publicat CV-ul „pătat“ al lui Lupu. Iată câteva episoade care vorbesc de la sine despre tragedia unui om iresponsabil:

*Arestat pentru furt în 1988 la meciul lui Dinamo de la Dundee - În octombrie 1988, prezent cu marea echipă a lui Dinamo, antrenată de Mircea Lucescu la Dundee pentru meciul cu Dundee United din Cupa Cupelor, Lupu a fost arestat pentru furt din magazin! A fost eliberat la intervenția antrenorului, care s-a dus special la secția de poliție pentru a discuta cu procurorul.

*Transferul la Panathinaikos s-a încheiat în închisoare – După ce a semnat cu formația din Atena, în 1990, Lupu a fost arestat din nou pentru furt, acuzat că făcea parte dintr-o bandă de hoți care se ocupau de mașini. A stat două luni și jumătate în închisoare și a fost eliberat la intervenția patronului de la Panathinaikos doar după ce a acceptat să semneze rezilierea contractului după gratii, renunțând la orice pretenție financiară!

*Prins la aeroport cu 80.000 de euro nedeclarați - În 2005, Lupu a fost prins la aeroportul din București cu aproape 80.000 de euro nedeclarați, ascunși în bagaj printre ciorapi și haine. Potrivit sport.ro, tot din 2005 a început „telenovela“ cu prinderile repetate ale lui Lupu, el conducând fie fără permis, fie mașini neînmatriculate!

A fost dat în urmărire generală

Revenid la situația lui Lupu de acum, el a avut o intervenție telefonică la Fanatik SuperLiga, emisiune online moderată de Horia Ivanovici, în care a plâns pe final, copleșit de vestea condamnării sale la închisoare.

„Nu mai am cale de atac. Eu ar trebui să mă predau. Eu sunt plecat de o săptămână din țară. Am să mă întorc sâmbătă sau duminică și am să mă duc să fac ceea ce statul crede că e normal să fac... Am plecat să fac niște analize medicale. Oricum, mă vor aștepta cu flori la aeroport. Glumesc (n.r. – râde amar). O să fiu dat în urmărire până atunci“, a spus fostul mjilocaș.

Și, într-adevăr, la scurt timp după intervenția telefonică a lui Lupu, Poliția Română a confirmat: Dănuț Lupu a fost dat în urmărire internațională.

Rămâne și fără loc de muncă

Tot în cadrul intervenției sale la Fanatik SuperLiga, Lupu a admis că va avea și o altă problemă. Concret, va fi dat afară și de la CS Dinamo, unde deține funcția de manager. E o decizie firească, după cum a admis și Lupu, având în vedere că această grupare, cu legături cu Ministerul de Interne, nu poate avea un angajat aflat după gratii.

14

selecții a adunat Dănuț Lupu în naționala României, în perioada 1989-1998.