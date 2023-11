Grădinescu îi dă replica lui CTP după ce a fost ironizat: „Și eu am anumite păreri despre articolele lui... Nu este rău dacă te înjură CTP-ul”

După ce echipa națională de fotbal a României a învins-o pe cea a Israelului cu 2-1 în meciul de sâmbătă seară, comentariul meciului oferit de Emil Grădinescu și Costi Mocanu pentru Prima TV a stârnit un val de critici.

Printre cei care au criticat modul în care cei doi au relatat desfășurarea partidei s-a numărat și jurnalistul Cristian Tudor Popescu. Acesta a lansat un mesaj sarcastic la adresa celor doi comentatori, pe care i-a acuzat că „au dat cu gura patriotic din răsputeri”.

În replică la ironiile lui CTP, Emil Grădinescu a declarat, potrivit GSP: „Sunt unii care nu sunt neapărat fani ai naționalei, sunt oameni cu un anumit nivel de cultură și cu pretenții care s-au simțit ofuscați de toate interjecțiile noastre. Poate că lor nu prea le-a plăcut. Am comentat pentru suporteri. N-am citit reacția lui CTP, mi-a spus soția că ne ia la mișto. Foarte bine, asta e dacă așa crede el. Și eu am anumite păreri despre articolele lui, dar o las așa. Până la urmă, nu este rău dacă te înjură CTP-ul. Am fost pur și simplu microbiști, nu a fost ceva patriotic. Am zis ce am simțit ca niște oameni care consumă fotbal”.

Grădinescu a explicat că, deși inițial intenția era de a comenta meciul într-o manieră mai detașată, tensiunea partidei i-a făcut pe el și pe colegul său Costi Mocanu să se comporte ca niște suporteri înfocași: „Inițial, înainte să intrăm în emisiune, ne-am gândit că ar trebui să fim mai calmi, mai detașați. Să avem o plasă de siguranță, de civilizație. Dar a început meciul, ne-a prins tensiunea și ne-am purtat ca niște microbiști. Am fost ca niște suporteri. Vă spun, îmi propusesem să fiu puțin mai distant. Dar nu mi-am dat seama când m-a luat valul și m-am trezit că strig la arbitru, la Mihăilă, de peluză. Cred că cel mai bine este să fii tu însuți și să te comporți așa cum simți. Dar, mă rog, unora le-a plăcut, altora nu.”

Comentatorul sportiv a mai adăugat că a simțit o energie pozitivă în jurul echipei naționale, similară cu cea din perioadele în care România avea o echipă puternică: „Am avut atâtea meciuri slabe pe care le-am comentat cu echipa națională, dar de data asta am simțit vibe-ul acela din alte timpuri, de pe vremea când România avea națională bună de tot. Am simțit că sunt stăpâni pe ei, știu ce fac. Au ținut liniile sus, nu au băgat autobuzul în poartă. L-am văzut pe Stanciu care a alergat 15 kilometri, Rațiu foarte bun, surpriza Pușcaș. Cred că ușor, ușor începe să se lege o națională. Cred că cel mai bine este să fii tu însuți și să te comporți așa cum simți. Așa am făcut meseria asta 30 și ceva de ani.”

În încheiere, Emil Grădinescu a afirmat că are încredere în instinctele sale și că nu regretă modul în care a comentat meciul: „Am încredere în instinctele mele. Cred că am făcut bine aseară. Era un meci tensionat, important, iar dacă vrei să fii distant și să nu te implici, nu cred că e bine. M-a luat apa rău de tot, cred că dacă reascult comentariul, mi-ar fi un pic rușine”.

