Gigi Becali, marele absent de la o nuntă din fotbalul românesc! Mirele: „Am investit salariul pe un an"

Adi Popa, actual jucător la Steaua București, a rememorat un episod savuros din perioada sa petrecută la echipa lui Gigi Becali. Fostul mijlocaș a povestit cum patronul roș-albaștrilor a ratat nunta sa din cauza unui meci decisiv din campionat.

Pe 16 mai 2015, Adi Popa și-a unit destinele cu aleasa sa, însă momentul fericit a fost umbrit de o coincidență nefericită: data evenimentului s-a suprapus cu un meci crucial pentru titlu.

„Aveam meciul decisiv în 2015, cel de titlu. L-am întrebat din iarnă pe nea Vali Argăseală: «Nea Vali, uite, vreau să pun nunta atunci, e bine?». Mi-a zis: «E ok, pune data aia». Și am pus pe 16 mai. Numai că, între timp, Târgu Mureș ne-a ajuns la puncte. Eram la egalitate și mai erau trei etape”, a povestit Popa, potrivit iAMsport.

Gigi Becali, marele absent de la nunta lui Adi Popa

Jucătorul a dezvăluit că toată echipa și oficialii au primit invitații, inclusiv patronul Gigi Becali. Doar că acesta nu a mai ajuns la eveniment, deși se pregătise să vină.

„Mi-a zis Gigi că a vrut să vină la nuntă, dar a dat ASA gol în ultimul minut, s-a enervat și nu a mai venit. «Voiam să vin, mă îmbrăcasem, întreabă-l pe Luțu, dar au dat ăia gol!»”, a povestit Adi Popa, potrivit sursei citate mai sus.

Chiar dacă patronul a lipsit, colegii lui Popa nu l-au dezamăgit. Fotbaliștii au venit direct de la Brașov, după meci, cu autocarul echipei, pentru a fi alături de mire.

„Toată echipa a venit! Autocarul de la Brașov a ajuns la Palatul Știrbei. Toți aveau hainele pregătite, soțiile lor au venit și ele, aveau camere unde să se schimbe. Au intrat toți, a fost superb!”, a mai spus Popa.

Cariera lui Adi Popa

De-a lungul anilor, extrema a evoluat pentru CS Buftea, Poli Timișoara, Gloria Buzău, Universitatea Cluj, FCSB, FC Voluntari și Academica Clinceni, având și experiențe în străinătate, la Reading, Al-Taawoun și Ludogorets.

Din septembrie 2021, Popa este jucătorul celor de la CSA Steaua, cu o scurtă pauză între iulie 2023 și martie 2024, perioadă în care a evoluat pentru Concordia Chiajna.