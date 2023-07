Gigi Becali, făcut praf în presa din Italia: „Un dezechilibrat care mă face să râd în hohote”

Antrenorul italian Andrea Mandorlini a revenit după 13 ani la CFR Cluj, prilej pentru care a făcut mai multe remarci despre fotbalul românesc în presa din Peninsulă.

Tehnicianul de 63 de ani, fost jucător la Inter Milano, s-a întors la gruparea ardeleană, pe care a pregătit-o din noiembrie 2009 până în septembrie 2010, câștigând titlul, Cupa României și Supercupa. Însă colaborarea cu CFR s-a încheiat brusc, înaintea debutului în Liga Campionilor.

„De-a lungul timpului, multe situații au luat-o în direcția greșită pentru mine. În 2010, am fost dat afară de la Cluj chiar înainte să debutez în Liga Campionilor împotriva lui Basel, într-o grupă în care mai erau Roma și Bayern. A fost o lovitură, o demitere dureroasă, m-am întors în Italia cu un minibuz în aceeași zi în care ei câștigau în fața lui Basel la debut. Mi-a fost foarte greu să scap de acea dezamăgire", a declarat Mandorlini într-un interviu pentru Gazzetta dello Sport.

Apoi, reporterul i-a amintit de declarația lui Gigi Becali: „Poate că Mandorlini ăsta o să ia o mandolină și o să cânte mai bine”. A răspunz imediat: „Nici nu știam, n-am citit. El a fost întotdeauna un personaj dezechilibrat, ce spune mă face să râd în hohote, dar nu mă interesează absolut deloc".

Andrea Mandorlini, care va conduce formația clujeană în turul 2 preliminar al Conference League, contra Adana Demirspor (27 iulie - turul, 3 august - returul), spune că, deși la CFR a fost o ”minirevoluție”, e convins că va face treabă în Ardeal. „Cluj are un obiectiv clar, să învingă din nou, a fost chiar o minirevoluție, mulți jucători au plecat, inclusiv Scuffet, care se întoarce în Italia. Bugetul e mic, totuși, există un proiect solid. Altfel, n-aș fi semnat".

Și-a adus jucători din Serie C

Andrea Mandorlini a adus la CFR Cluj trei jucători din Serie C, Mogoș, Ajeti și Boben. „Îi voiam și pentru experiență, și pentru faptul că vorbesc italiană. Am încredere în ei, trei băieți corecți, gata de un campionat fizic și care vor fi ca o cloșcă pentru tinerii din jurul lor. Aspectul uman a fost fundamental. L-am avut pe Mogoș la Cremona, am încredere în el. Vreau să formez un grup și, pentru a realiza asta, cei trei sunt indispensabili”, a declarat Mandorlini pentru Gazzetta dello Sport, care s-a arătat contrariat de regulile impuse de FRF în Superliga.

„Sunt foarte restrictive. Trebuie să ai un anumit număr de români în echipă, ești obligat să folosești un jucător U21 timp de 90 de minute, dar aceste reguli nu mă fac să-mi pierd cumpătul, deși Dan Petrescu a criticat dur federația. Echipele sunt tari, se joacă un fotbal agresiv în România, dar e și calitate. Avem și preparatorul fizic al naționalei române, care e foarte bun și ne ajută, pentru că echipa a jucat peste 60 de meciuri sezonul trecut.

Față de Italia, se lucrează mai puțin tactic aici, au o altă mentalitate, jocul trebuie să fie rapid, în viteză, altfel devine greu. Îmi place fotbalul de atac, agresiv. Posesia nu e stilul meu, vreau să joc vertical”, a încheiat Andrea Mandorlini, noul antrenor al lui CFR Cluj.