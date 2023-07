Becali numără banii în Ghencea: FCSB – Dinamo îi va aduce o avere din vânzarea biletelor

Angel Tîlvăr, omul din fruntea Ministerului Apărării Naționale, a dat undă verde pentru ca FCSB să joace în Ghencea. Primul meci? Derby-ul cu Dinamo (22 iulie, ora 21.30) va fi o adevărată lovitură financiară pentru latifundiarul din Pipera.

Firește, oficialii FCSB-ului au salutat decizia MApN. Cel mai bucuros a fost patronul Gigi Becali care, cu ocazia organizării meciului cu Dinamo, va și da o lovitură financiară importantă, în acest sezon 2023-2024.

„Steaua e a mea, eu merg acum acasă! Am investit acolo vreo 5 milioane de euro, în acele terenuri și impozite la statul român. Mă duc să joc în Ghencea, acolo s-a născut echipa mea, FCSB. FCSB e Steaua! Justiția nu s-a terminat încă. Stați să vedem, avem procese. Eu știu că Ciolacu a spus în ședința de Guvern să se revină la normal cu FCSB și Ghencea, că e anormal ce se întâmplă. O să jucăm în Ghencea în funcție de rețeta financiară. Cu Dinamo am fi jucat pe Arena Națională, dacă era liberă. Eu nu vreau să fac ceva ostentativ. Nu vreau să pun eu monopol, e stadionul lor, al Stelei. Vom juca acolo câteva meciuri, cinci, șase pe an. Acum, cu Dinamo, vom pune prețuri atractive. Pun niște prețuri accesibile, mijlocii. Altfel, nu cumpără oamenii și nu mai câștig bani. Pun prețuri ca să fie plin stadionul. Vreau să iau și eu 400-500.000 de euro din meciul ăsta“, a spus latifundiarul la Digi Sport.

Managerul Mihai Stoica a vorbit cu mult entuziasm, la Orange Sport: „Avem deja de la CSA Steaua acordul. Nu cred că mai poate interveni ceva. Sunt îndeplinite toate formalităţile. Pe mine mă interesează ca bucureştenii să poată vedea pe viu derby-ul fotbalului românesc pe un stadion încăpător, nu la Arc (n.r. Stadionul Arcul de Triumf) unde încăpeau 7.000 de oameni. Ca să pleci să joci derby-ul în alt oraş, era chiar prea de tot şi mă bucur că se rezolvă problema asta. Vom avea peste 100.000 de cereri, e avalanșă. Va fi foarte greu să mulțumim toată lumea, trebuie să punem bilete și online și la case“.

Superliga, ediția 2023-2024, primele două runde

Prima etapă

Vineri, 14 iulie

Oțelul Galați – UTA 18.30

Rapid – Sepsi 21.30

Sâmbătă, 15 iulie

Hermannstadt – Farul 18.30

CFR Cluj – Poli Iași 21.30

Duminică, 16 iulie

Petrolul – Universitatea Cluj 18.30

FC U Craiova 1948 – FCSB 21.30

Luni, 17 iulie

Voluntari – FC Botoșani 18.30

Dinamo – Universitatea Craiova 21.30

Etapa a doua

Vineri, 21 iulie

Sepsi – FC U Craiova 1948 18.30

UTA – CFR Cluj 21.30

Sâmbătă, 22 iulie

Farul – FC Voluntari 18.30

FCSB – Dinamo 21.30

Duminică, 23 iulie

Poli Iași – Hermannstadt 18.30

Universitatea Cluj – Rapid 21.30

Luni, 24 iulie

Botoșani – Petrolul 18.30

Universitatea Craiova – Oțelul 21.30