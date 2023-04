Răzvan Burleanu îl distruge pe Gigi Becali. Stăpân cu comportament discriminatoriu, interesat de propria imagine şi de bani

Președintele FRF Răzvan Burleanu spune că i-a blocat numărul lui Gigi Becali, după ce acesta l-a asaltat cu mesaje după derby-ul Rapid - FCSB 1-0. Șeful FRF n-a fost impresionat de afirmaţiile făcute de patronul roș-albaștrilor, care amenință că iese din fotbal, şi l-a pus la punct.

”Dacă mă întrebaţi despre domnul Becali, aş prefera să îmi şi detaliaţi declaraţiile. O să vă surprind, dar nu i-am urmărit conferinţa de presă, am înţeles doar ideea generală.

Nu e prima lui "retragere", că s-a întors. Cum l-am cunoscut în această perioadă, e ca o persoană interesată de propria imagine şi de bani. Cât un element e acolo, mă îndoiesc că se va retragere.

Chiar în noaptea meciului mi-a dat primul mesaj, al doilea dimineaţa, dar să vă recunosc că i-am blocat numărul de telefon şi nu ştiu dacă a mai continuat cu mesajele. Sunt mesajele comunicate public de el. Am făcut-o ca să aibă mai puţine păcate pe care să le împărtăşească la următoarea spovedanie”, a spus Răzvan Burleanu.

”Nu are un viitor în fotbalul european”

Răzvan Burleanu mai spune că stilul lui Gigi Becali este departe de ceea ce înseamnă fotbalul modern. Cât despre nemulţumirile faţă de arbitraje, Răzvan Burleanu spune că cei de la FCSB ar trebui să scoată în evidenţă şi greşelile de arbitraj prin care au fost avantajaţi.

”Vă exprim opinia mea despre acest subiect, încercând să mă refer la viitor, decât la prezent. Profilul unui patron stăpân în relaţia cu antrenorii şi jucătorii, care are un comportament discriminatoriu pe criterii de gen, care consideră că fiecare om are un preţ, nu cred că are un viitor în fotbalul european.

Greșeli neintenționate de arbitraj

Nu, nu e persona non-grata. Am vorbit cu domnul Argăseală, iar dacă domnul Becali îşi doreşte ne putem vedea aici, oricând. (n.r. -că Becali i-a zis să-şi ceară iertare) I-am spus domnului Argăseală despre deschiderea noastră, nu sunt rachiunos.

Dacă ar fi supărat de neacordarea unui roşu sau două, sau un galben la Albu, ar trebuie să-şi reamintească despre cel puţin alte două meciuri. În etapa 25, la Edjouma, în prima etapă, cu U Cluj, când Şerban merita roşu. Deja avem poziţia oficială a CCA pe aceste meciuri.

Sunt sigur că fotbalul s-a curăţat din 2014 până în prezent, nu-mi place să văd erori de arbitraj, iar când greşelile sunt neintenţionate intră pe procedura sportivă de sancţionare a greşelilor”, a mai spus Răzvan Burleanu.