Gigi Becali a găsit cauza problemelor de la FCSB: fotbaliștii fac prea mult sex!

Eliminat din Conference League, Gigi Becali a detectat cauza pentru care jucătorii de la FCSB stau ca momâile în teren în timpul partidelor din Europa. Patronul roș-albaștrilor e convins că fotbaliștii nu mai pot alerga din cauză că fac prea mult sex.

Omul de afaceri e convins că jucătorii nu mai au energie pentru a performa la nivelul așteptărilor pe terenul de fotbal din cauza vieții extrasportive. În stilul caracteristic, Gigi Becali a șocat pe toată lumea cu ipoteza sa. Finanțatorul FCSB consideră că fotbaliștii săi nu sunt suficient de bine pregătiți fizic, din cauza faptului că sunt prea preocupați de femeile din viața lor.

„Problema e viitorul, dar nu campionatul, că pe ăla îl luăm noi. Problema e când ajungem acolo (n.r. în cupele europene), să avem putere. Noi, pe ruta campioanelor, anul ăsta eram în grupele Ligii Campionilor. Să mergi acolo, să iei banii, că pe urmă te spulberă ăia, se distrează cu tine. Dar noi nu repetăm, nu ne antrenăm. Dacă te antrenezi nu îți mai arde de femei, de băutură. Nu mai ai sevă. Dacă nu ești obosit… atunci femei, femei, femei”, a spus Gigi Becali la conferința de presă de la Palat.

Antrenament de 45 de minute, apoi la femei

Finanțatorul vicecampioanei a continuat în aceeași notă: ”Jucătorii sunt tineri, au putere… Dacă nu consumi puterea, atunci te duci la femei! Prima țintă e femeia, acum pac, pe internet numai femei. Dar dacă faci antremente tari... Dacă ești ”mort”, nu îți mai arde de femei. Pac, bagi capul la somn. Acum au antrenament de 45 de minute, apoi haide la femei. Lasă, mă, eu mă antrenez cu femeile, m-am antrenat destul. 100% e așa!”, a tunat Gigi Becali.

De altfel, patronul FCSB le-a impus antrenorilor Elias Charalambous și Mihai Pintilii să mărească durata și intensitatea ședințelor de pregătire. Ultimul a amenințat deja cu demisia în caz că Becali intervine peste hotărârile lor.

”Am zis: ‘Băi, Pintilii, jumătate de oră în plus de antrenament’. Și el: ‘Bine nea Gigi, eu plec atunci’. Păi de ce să pleci? Fă jumătate de oră în plus de antrenament. Dacă patronul îți spune să faci jumătate de oră în plus de antrenament de ce să pleci? ‘Păi nu se poate nea Gigi, atât este antrenamentul’. Păi la Hagi de ce e dublu? Gică săracul nu are cu ce. Dacă ar avea echipa asta Gică, ar juca grupe de Liga Campionilor”, a încheiat amar Gigi Becali.