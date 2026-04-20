LIVE TEXT Ziua H în fotbalul românesc. Înscăunarea „Regelui” la echipa națională după 25 de ani

Naționala de fotbal a României își numește astăzi noul selecționer, după ratarea calificării la Campionatul Mondial de fotbal. Procedurile au fost întrerupte de moartea fostului antrenor al tricolorilor, Mircea Lucescu (80 de ani), care a decedat pe 7 aprilie.

Gică Hagi (61 de ani) va fi, oficial, noul antrenor al echipei naționale de fotbal a României. Înscăunarea este programată astăzi, cu prilejul unei conferințe de presă la Casa Fotbalului la care vor mai participa Răzvan Burleanu (41 de ani), președinte instituției, și Mihai Stoichiță (71 de ani), președintele Comisiei Tehnice din cadrul FRF.

Evenimentul ce va avea loc de la ora 13:30, în sala „Nicolae Dobrin”. Numirea are loc în ziua în care Farul, echipa la care Hagi a păstrat 10% din pachetul de acțiuni, are meci în play-out cu campioana FCSB, fiind debutul noului antrenor, Flavius Stoican (49 de ani).

Pentru Hagi este al doilea mandat în vestiarul tricolorilor, după o primă experiență scurtă în anul 2001, când a ratat barajul la Mondiale. Atunci, președinte la FRF era fostul său coleg de la Sportul Studențesc, Mircea Sandu (73 de ani).

Conferința de presă va fi transmisă în direct pe canalul de Youtube FRF TV și pe pagina de Facebook a echipei naționale de fotbal a României.