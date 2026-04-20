La instalarea ca selecționer, Gică Hagi s-a luat de bogații țării: „Numai în România nu se întâmplă”

La conferința de presă în care a fost reînscăunat selecționer după 25 de ani, Gică Hagi (61 de ani) s-a luat de cei care susțin că naționala nu știe să atace și i-a urecheat pe oamenii cu bani care refuză să cumpere cluburi în România. În trecut, el a avut un discurs adresat multinaționalelor.

„Am un mesaj pentru cei mai bogați oameni din România: să vină la cluburi, pentru că se întâmplă peste tot în lume. Numai în România nu se întâmplă. Sunt cluburi care pot face performanță și fotbalul are nevoie de bani.

Dacă vrem să facem performanță, primul lucru este să investim în cluburi foarte puternice, să crească și să își facă cotă, să valoreze mult mai mult. Am încredere că se poate face și sfatul meu este să vină oamenii care au bani, pentru că în fotbal trebuie să investești.

Nu uitați cât investește Turcia, dar despre asta nu se vorbește. Cât investește Turcia pe an ca să aibă un campionat în care vinde jucători… Totul este legat de cota de piață, e business. Oamenii de afaceri trebuie să vină să ia cluburile și automat să se lupte care e mai bun.

Sunt foarte mulți oameni în România care au foarte mulți bani și, dacă investim bine în tineri și în copii, România poate trăi fără probleme 100 de ani”, a transmis Gică Hagi la conferința de prezentare, în care i-a avut alături de Răzvan Burleanu și pe Mihai Stoichiță.

„Regele” a menționat că răspunde doar de destinele primei reprezntative și că nu are rol de manager la FRF.