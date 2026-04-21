Grecii i-au dat cu flit lui Gică Hagi. Cota de antrenor a „Regelui” este scăzută în străinătate

Gică Hagi (61 de ani) a preluat luni postul de selecționer al României, poziție din care susține că vrea să-i învețe pe tricolori să atace, nu doar să se apere și să speculeze pe contraatac.

În anul sabatic pe care și l-a luat, Hagi a fost propus la una dintre forțele Greciei. Cel care l-a băgat la înaintare a fost impresarul său dintotdeauna, Ioan Becali, care a și dezvăluit mișcarea. Hagi și-ar fi dorit un salariu de 2,5 milioane de euro, dar elenii l-au refuzat

„Acum, Hagi a fost prezentat la Panathinaikos și totuși Panathinaikos a preferat să îi dea 5 milioane lui Rafa Benitez în loc de 2 sau 2,5 lui Hagi.

Anul trecut l-am prezentat, și eu și altcineva. Probabil a fost un agent grec care l-a prezentat. Și ei l-au luat pe Benitez pentru 5. Și sunt pe locul 4.

Au zis că se gândesc când i l-am prezentat pe Hagi, și apoi, pac, Benitez dintr-o dată!”, a spus Giovani Becali la Fanatik.

Ce omite să spună procuratorul este că palmaresul internațional al antrenorului Hagi este departe de cel al lui Benitez. În timp ce „Regele” are doar o Cupă a Turciei cu Galatasaray, ibericul a câștigat Liga Campionilor cu Liverpool.

La Panathinaikos, de-a lungul timpului au evoluat nume precum Dănuț Lupu, Lucian Sânmărtean, Crisian Ganea, Dumitru Mitu, Erik Lincar sau Doru Nicolae.

Hagi este nevoit să se mulțumească cu un salariu de 27.000 de euro pe lună la naționala României, după ce la Farul a fost plătit cu doar 500 de euro pe lună.