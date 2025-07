Gică Hagi nu se întoarce la fotbal, după ce a devenit socru mic. Gică Popescu a dezvăluit cu ce se ocupă cumnatul său

Echipa Farul Constanța debutează în noul sezon din Superliga de fotbal astă-seară, de la ora 19.00, în deplasare, cu FC Botoșani, având pe bancă un antrenor nou, Ianis Zicu (41 de ani).

Patronul echipei de la malul mării nu va fi prezent la meci. Gică Hagi (60 de ani) și-a luat liber, după ce a fost socru mic.

„Gică Hagi este în vacanță acum. O perioadă meritată, era normal să ia o pauză. Dacă nu-i dăm corpului puțină pauză, atunci riscăm să facem implozie. Să nu credeți că stă pe tușă, cu burta la soare, este implicat în tot ceea ce se întâmplă la Farul", a comentat cumnatul acestuia, Gică Popescu (57 de ani), pentru digisport.ro.

Principala grijă a „Regelui” este ca fiul său, Ianis Hagi (26 de ani), să-și găsească echipă, după ce scoțienii Glasgow Rangers l-au pus pe liber.

„Am avut niște discuții cu Ianis și i-am dat sfaturi în privat. În plus, are un sfătuitor foarte, foarte bun lângă el. Nu trebuie să-i mai dea nimeni sfaturi, pentru că nimeni nu îl învață mai bine decât o face Gică (n.r. - Gică Hagi)”, a mai zis „Baciul”.