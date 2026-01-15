search
Joi, 15 Ianuarie 2026
Suma uriașă pe care Hagi a plătit-o la utilități. Farul și-a făcut acasă cantonamentul de iarnă

Publicat:
Ultima actualizare:

Gică Hagi (60 de ani) are probleme la Farul Constanța cu plata utilităților la club, care au explodat în lunile de iarnă. Facturile ajung la zeci de mii de euro, a povestit Ciprian Marica, acționar minoritar al dobrogenilor. Costurile au explodat, după ce, în perioada de pauză competițională, Farul și-a făcut cantonamentul acasă, la Constanța, în timp ce restul formațiilor au plecat în Antalya - Turcia (10 echipe din Superligă) și în Spania (CFR Cluj).

Gică Hagi are 60 de ani și este cocoșat de costuri FOTO Sportpictures
Gică Hagi are 60 de ani și este cocoșat de costuri FOTO Sportpictures

Costurile cu încălzirea și utilitățile sunt de domeniul fantasticului! E enorm de mult! Toate cresc, iar pentru cluburi această cheltuială devine o povară, sincer. Pur și simplu nu ai nicio facilitate, niciun ajutor. Încălzirea bazei sportive, a gazonului…

Este un cost exagerat, de ordinul zecilor de mii de euro, 90-100.000 de euro. Lunar! Doar gazul costă atât, la o bază sportivă. E exagerat. Doamne ferește! Este enorm pentru un club din România”, a declarat Ciprian Marica, conform gsp.ro.

Nu de puţine ori, Hagi a spus că pentru el este o povară financiară să susţină un club în primul eşalon fotbalistic din România. Astfel, „Regele” caută investitori. Primul venit a fost chiar Ciprian Marica, care deţine în prezent 10% din acţiuni.

Au existat negocieri cu frații Pavăl, dar și cu Dan Șucu. Tratativele nu s-au materializat, Hagi dorind să dețină controlul pe mai departe.

Acum, Gică Hagi pare tentat să facă un alt pas, chiar să cedeze pachetul majoritar de acţiuni, erau ultimele informaţii. Anunțul a fost făcut de colegul din acționariat, Ciprian Marica, care o cotă parte de 10%.

Gică Hagi vrea să vândă un pachet de acțiuni, chiar majoritar, însă, în egală măsură, vrea ca filosofia și strategia pe care el a format-o și construit-o să meargă înainte, sub coordonarea lui. Pe de o parte, mi se pare normal. Trebuie analizat cum se poate face lucrul ăsta”, a declarat recent Ciprian Marica pentru iAMsport.

