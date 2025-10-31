Gesturile care nu trec neobservate. Dan Alexa și Denise Rifai, complet amorezați pe străzile din Capitală. Tehnicianul și-a păstrat carisma

Dan Alexa (46 de ani) nu se lasă. Cel care și-a setat ca principal obiectiv promovarea cu Poli Timișoara în eșalonul secund, a fost surprins, cot la cot, cu una dintre cele mai titrate prezentatoare TV.

Tehnicianul și-a făcut apariția pe străzile din Capitală alături de celebra Denise Rifai (40 de ani). Cei doi au cinat la localul Adamo, iar gesturile tandre nu au lipsit de-a lungul întregii seri.

Dan Alexa i-a ținut și geanta celebrei prezentatoare, ajutând-o, în cele din urmă, să-și îmbrace paltonul la finalul întâlnirii. Conform cancan.ro, interacțiunea dintre cei doi nu s-a terminat rapid.

Alexa și Rifai au urcat, împreună, în mașina celei din urmă. Vedeta l-ar fi pălmuit, în joacă, pe antrenorul celor de la Poli Timișoara. Au chicotit toată seară, iar celebra gazdă TV a părut extrem de încântată de compania tehnicianului.

Dan Alexa a trecut peste divorțul de fosta soție. Următorul capitol

În această vară, Dan Alexa a vorbit deschis despre divorțul de Andrada, fosta sa soție. Cei doi au rămas în relații bune.

În primă fază, Dan Alexa și Andrada nu s-au înțeles în privința termenilor de divorț. Cei doi și-au adresat diverse injurii și urmau să ajungă în instanță pentru a pune punct scandalului. Într-un final, cei doi au ajuns la un acord, iar divorțul s-a produs la notar, pe cale amiabilă.

Andrada l-ar fi înșelat pe Dan Alexa.

„Am divorțat la notar și a mers mult mai repede. A fost totul pe cale amiabilă, suntem în relații foarte bune. Tot ceea ce contează este băiețelul nostru, Arkan. Custodia va fi comună.

Nu ne-am făcut program săptămânal. Avem o relație foarte bună, nu se pune problema de așa ceva. Cel mai important este să fie băiatul bine. Amândoi suntem conștienți de asta!”, a declarat Dan Alexa, conform aceleiași surse.

Dan Alexa a mai trecut printr-un divorț în anul 2016, atunci când s-a separat de Izabela, femeia alături de care are doi copii.