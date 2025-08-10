George Pușcaș, din nou pe drumuri. Atacantul a plecat de Bodrumspor după un singur sezon

George Pușcaș, unul dintre cei mai promițători fotbaliști români, a luat-o pe o pantă descendentă în carieră. Component al naționalei de tineret care a atins semifinalele Euro 2019, atacantul a ajuns la 29 de ani fără mari realizări în carieră. În acest weekend, Pușcaș a fost îndepărtat și de Bodrumspor, echipă la care a evoluat în sezonul trecut.

Gruparea turcă a retrogradat în al doilea eșalon, chiar dacă atacantul român și-a adus contribuția decisivă în câteva partide. Pentru actuala stagiune, românul nu mai intră în planurile antrenorului și nu a fost inclus în lotul echipei, urmând să-și caute o nouă formație, chiar dacă mai avea contract cu turcii până în 2027.

George Pușcaș revenise recent la antrenamentele celor de la Bodrumspor, însă nu a fost folosit în niciun meci de pregătire în această vară. Marcator a 11 goluri în tricoul echipei din orașul de la Marea Egee, românul ar fi putut ajunge Gaziantep, gruparea la care evoluează Alexandru Maxim și Deian Sorescu.

Își caută echipă în Italia și în România

”Dacă transferul se realizează, Gaziantep FK va bifa un dublu câștig: îl va aduce pe jucătorul dorit de antrenor pentru planul său tactic și va rezolva problema lipsei unui marcator, așteptat de suporteri de mult timp”, au scris jurnaliștii turci. Problema este că sezonul a început deja, iar loturile sunt deja definitivate. Potrivit presei de la Istanbul, George Pușcaș, care are 46 de selecții în naționala României, își caută echipă în Italia și în Superliga.