Un star mondial, omagiat de Genoa. Clubul lui Dan Șucu a pus în scenă un moment emoționant

Clubul de fotbal Genoa, deținut de omul de afaceri român Dan Șucu (62 de ani), i-a adus un omagiu legendarului cântăreț american Frank Sinatra. O vedetă X Factor, Pier C, a fredonat melodia „My Way”, înaintea duelului din campionat cu Inter Milano, scor 1-2. Sinatra a decedat în 1998.

Clubul a dorit să aducă un omagiu la 110 ani de la nașterea cântărețului american (12 decembrie 1915), fan declarat Genoa.

„Două lucruri îmi sunt dragi inimii: Genoa și Genoa”, au fost cuvintele lui Frank Sinatra, pe care cântărețul american le-a mărturisit textierului Giorgio Calabrese în 1978, în timpul unei întâlniri la Nashville.

O iubire născută din originile mamei sale, care era originară din Lumarzo, un oraș mic din provincia Genova, și o fană înfocată a echipei Genoa.

Ieri, cu doar câteva momente înainte de meciul cu Inter, clubul a dorit să-i aducă un omagiu vedetei muzicale internaționale.

Au făcut acest lucru invitându-l pe Pier C, o figură-cheie în ultima ediție X Factor, care a interpretat cea mai faimoasă melodie a lui Sinatra, „My Way”, de la centrul terenului.

Dragostea lui Sinatra pentru culori a fost atât de mare încât a fost înmormântat cu o eșarfă roșie și albastră în jurul gâtului, precum și o cravată genoveză.