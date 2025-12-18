Tragedie la Genoa lui Șucu. Nepoții fotbalistului Vitinha au murit în urma unei explozii

Atacantul Vitinha, de la Genoa, este în doliu. Cei doi copii ai verișorului său au fost murit urma accidentului de luni de la Trévoux. O femeie s-a sinucis deschizând robinetul de gaz, iar explozia s-a extins, afectând și alte familii.

Duminică, Vitinha a marcat un gol în poarta lui Inter, iar luni era în stare de șoc: o tragedie l-a marcat pe atacantul lui Dan Șucu, care și-a pierdut doi nepoți, în vârstă de 3 și 5 ani, în explozia din Trévoux, oraș francez din regiunea Ain.

Accidentul a fost cauzat de sinuciderea unei chiriașe din imobil, care hotărâse să deschidă robinetele de gaz din apartamentul ei pentru a-și pune capăt vieții. Din păcate, însă, explozia s-a extins mult dincolo de casa femeii și, pe lângă moartea celor doi copii, a rănit alte 12 persoane.

„Familia mea este în doliu”, a scris numărul 9 rossoblu într-o poveste pe Instagram. „Vărul meu Bruno și-a pierdut copiii într-o tragedie în Franța”, adăugând un link către o strângere de fonduri.

În ultimele zile, Vitinha s-a antrenat normal, înaintea meciului de duminică, de pe stadionul Ferraris, împotriva Atalantei.