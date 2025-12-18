search
Tragedie la Genoa lui Șucu. Nepoții fotbalistului Vitinha au murit în urma unei explozii

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Atacantul Vitinha, de la Genoa, este în doliu. Cei doi copii ai verișorului său au fost murit urma accidentului de luni de la Trévoux. O femeie s-a sinucis deschizând robinetul de gaz, iar explozia s-a extins, afectând și alte familii.

Vitinha, cu spatele, are motive de tristețe FOTO Captură Instagram
Duminică, Vitinha a marcat un gol în poarta lui Inter, iar luni era în stare de șoc: o tragedie l-a marcat pe atacantul lui Dan Șucu, care și-a pierdut doi nepoți, în vârstă de 3 și 5 ani, în explozia din Trévoux, oraș francez din regiunea Ain.

Accidentul a fost cauzat de sinuciderea unei chiriașe din imobil, care hotărâse să deschidă robinetele de gaz din apartamentul ei pentru a-și pune capăt vieții. Din păcate, însă, explozia s-a extins mult dincolo de casa femeii și, pe lângă moartea celor doi copii, a rănit alte 12 persoane.

Familia mea este în doliu”, a scris numărul 9 rossoblu într-o poveste pe Instagram. „Vărul meu Bruno și-a pierdut copiii într-o tragedie în Franța”, adăugând un link către o strângere de fonduri.

În ultimele zile, Vitinha s-a antrenat normal, înaintea meciului de duminică, de pe stadionul Ferraris, împotriva Atalantei. 

